https://ria.ru/20230901/artilleriya-1893540982.html

Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ

Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023

Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ

Артиллерия российской группировки войск "Юг" уничтожила в ДНР украинский пункт управления дронами в Красногоровке и пункт временной дислокации ВСУ районе... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T05:02

2023-09-01T05:02

2023-09-01T05:02

специальная военная операция на украине

красногоровка

донецкая народная республика

клещеевка

вадим астафьев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Артиллерия российской группировки войск "Юг" уничтожила в ДНР украинский пункт управления дронами в Красногоровке и пункт временной дислокации ВСУ районе Курахово, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "Расчетами артиллерийских орудий различного калибра поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами подразделения ВСУ в Красногоровке и пункт временной дислокации противника в районе Курахово", - сказал Астафьев. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица "Мста-Б" на позиции в районе Александро-Шультино и семь минометов калибра 120 и 82 милилметра на различных участках фронта лисичанского и марьинского направлений. "Также по скоплениям пехотных подразделений ВСУ в районе Клещеевки успешно выполнили огневые задачи экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", - добавил Астафьев.

https://ria.ru/20230901/artemovsk-1893539276.html

красногоровка

донецкая народная республика

клещеевка

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красногоровка, донецкая народная республика, клещеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины