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Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/artilleriya-1893540982.html
Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ
Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ - РИА Новости, 01.09.2023
Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ
Артиллерия российской группировки войск "Юг" уничтожила в ДНР украинский пункт управления дронами в Красногоровке и пункт временной дислокации ВСУ районе... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T05:02
2023-09-01T05:02
специальная военная операция на украине
красногоровка
донецкая народная республика
клещеевка
вадим астафьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Артиллерия российской группировки войск "Юг" уничтожила в ДНР украинский пункт управления дронами в Красногоровке и пункт временной дислокации ВСУ районе Курахово, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. "Расчетами артиллерийских орудий различного калибра поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами подразделения ВСУ в Красногоровке и пункт временной дислокации противника в районе Курахово", - сказал Астафьев. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица "Мста-Б" на позиции в районе Александро-Шультино и семь минометов калибра 120 и 82 милилметра на различных участках фронта лисичанского и марьинского направлений. "Также по скоплениям пехотных подразделений ВСУ в районе Клещеевки успешно выполнили огневые задачи экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", - добавил Астафьев.
https://ria.ru/20230901/artemovsk-1893539276.html
красногоровка
донецкая народная республика
клещеевка
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красногоровка, донецкая народная республика, клещеевка, вадим астафьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Клещеевка, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины
Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ

Артиллерия группировки "Юг" уничтожила в ДНР пункт управления дронами ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С"
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Артиллерия российской группировки войск "Юг" уничтожила в ДНР украинский пункт управления дронами в Красногоровке и пункт временной дислокации ВСУ районе Курахово, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Расчетами артиллерийских орудий различного калибра поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами подразделения ВСУ в Красногоровке и пункт временной дислокации противника в районе Курахово", - сказал Астафьев.
По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица "Мста-Б" на позиции в районе Александро-Шультино и семь минометов калибра 120 и 82 милилметра на различных участках фронта лисичанского и марьинского направлений.
"Также по скоплениям пехотных подразделений ВСУ в районе Клещеевки успешно выполнили огневые задачи экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", - добавил Астафьев.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаКлещеевкаВадим АстафьевВооруженные силы Украины
 
 
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