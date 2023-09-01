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Администратора телеграм-канала Moscow Calling отправили под домашний арест
Администратора телеграм-канала Moscow Calling отправили под домашний арест - РИА Новости, 01.09.2023
Администратора телеграм-канала Moscow Calling отправили под домашний арест
Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина, публиковавшего фейки о действиях российских... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T20:04
2023-09-01T20:04
2023-09-01T20:31
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина, публиковавшего фейки о действиях российских военных на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд избрал Куршину меру пресечения в виде домашнего ареста",- сказал собеседник агентства. Таким образом, суд отклонил ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу. По словам Куршина он понимает, что совершил преступление, но просил не заключать его под стражу, ограничившись запретом определенных действий. Обвиняемый также настаивал, что в его действиях не было мотива политической ненависти. Как рассказали РИА Новости в ГСУ СК по Москве, уголовное дело было возбуждено за публичное распространение фейков о российской армии (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года мужчина размещал в телеграм-канале публикации, содержащие заведомо ложную информацию о "действиях ВС РФ против мирного населения Украины". Он был задержан на одном из вокзалов в Москве и в ходе допроса "признал вину полностью".
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москва, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Администратора телеграм-канала Moscow Calling отправили под домашний арест
Суд отправил администратора телеграм-канала Moscow Calling под домашний арест
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина, публиковавшего фейки о действиях российских военных на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд избрал Куршину меру пресечения в виде домашнего ареста",- сказал собеседник агентства. Таким образом, суд отклонил ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу.
По словам Куршина он понимает, что совершил преступление, но просил не заключать его под стражу, ограничившись запретом определенных действий. Обвиняемый также настаивал, что в его действиях не было мотива политической ненависти.
Как рассказали РИА Новости в ГСУ СК
по Москве, уголовное дело было возбуждено за публичное распространение фейков о российской армии (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ
). По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года мужчина размещал в телеграм-канале публикации, содержащие заведомо ложную информацию о "действиях ВС РФ против мирного населения Украины". Он был задержан на одном из вокзалов в Москве и в ходе допроса "признал вину полностью".
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