https://ria.ru/20230901/arest-1893762632.html

Администратора телеграм-канала Moscow Calling отправили под домашний арест

Администратора телеграм-канала Moscow Calling отправили под домашний арест - РИА Новости, 01.09.2023

Администратора телеграм-канала Moscow Calling отправили под домашний арест

Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина, публиковавшего фейки о действиях российских... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T20:04

2023-09-01T20:04

2023-09-01T20:31

москва

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина, публиковавшего фейки о действиях российских военных на Украине, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд избрал Куршину меру пресечения в виде домашнего ареста",- сказал собеседник агентства. Таким образом, суд отклонил ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу. По словам Куршина он понимает, что совершил преступление, но просил не заключать его под стражу, ограничившись запретом определенных действий. Обвиняемый также настаивал, что в его действиях не было мотива политической ненависти. Как рассказали РИА Новости в ГСУ СК по Москве, уголовное дело было возбуждено за публичное распространение фейков о российской армии (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). По данным следствия, с сентября по ноябрь 2022 года мужчина размещал в телеграм-канале публикации, содержащие заведомо ложную информацию о "действиях ВС РФ против мирного населения Украины". Он был задержан на одном из вокзалов в Москве и в ходе допроса "признал вину полностью".

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москва, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)