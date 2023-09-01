https://ria.ru/20230901/arest-1893602424.html

Посольство прокомментировало арест россиянина на Кипре

Посольство прокомментировало арест россиянина на Кипре - РИА Новости, 01.09.2023

Посольство прокомментировало арест россиянина на Кипре

Посольство России на Кипре в курсе ареста на территории страны гражданина РФ Артура Петрова, выясняет обстоятельства произошедшего, при этом за консульской... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:11

2023-09-01T11:11

2023-09-01T11:14

кипр

россия

сша

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Посольство России на Кипре в курсе ареста на территории страны гражданина РФ Артура Петрова, выясняет обстоятельства произошедшего, при этом за консульской поддержкой арестованный пока не обращался, заявили РИА Новости в дипмиссии."Да, посольство в курсе информации. Мы сейчас занимаемся выяснением обстоятельств", - сказала представитель посольства.По словам представителя, российская сторона была уведомлена о произошедшем властями Кипра."На данный момент арестованный за консульской поддержкой сам не обращался", - добавили в дипмиссии.Ранее минюст США сообщил, что Артур Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ.

https://ria.ru/20230622/arest-1879872747.html

кипр

россия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кипр, россия, сша