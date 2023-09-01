https://ria.ru/20230901/arest-1893602424.html
Посольство прокомментировало арест россиянина на Кипре
Посольство прокомментировало арест россиянина на Кипре - РИА Новости, 01.09.2023
Посольство прокомментировало арест россиянина на Кипре
Посольство России на Кипре в курсе ареста на территории страны гражданина РФ Артура Петрова, выясняет обстоятельства произошедшего, при этом за консульской... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:11
2023-09-01T11:11
2023-09-01T11:14
кипр
россия
сша
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Посольство России на Кипре в курсе ареста на территории страны гражданина РФ Артура Петрова, выясняет обстоятельства произошедшего, при этом за консульской поддержкой арестованный пока не обращался, заявили РИА Новости в дипмиссии."Да, посольство в курсе информации. Мы сейчас занимаемся выяснением обстоятельств", - сказала представитель посольства.По словам представителя, российская сторона была уведомлена о произошедшем властями Кипра."На данный момент арестованный за консульской поддержкой сам не обращался", - добавили в дипмиссии.Ранее минюст США сообщил, что Артур Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ.
https://ria.ru/20230622/arest-1879872747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кипр, россия, сша
Посольство прокомментировало арест россиянина на Кипре
Посольство занимается выяснением ситуации с арестом россиянина Петрова на Кипре
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Посольство России на Кипре в курсе ареста на территории страны гражданина РФ Артура Петрова, выясняет обстоятельства произошедшего, при этом за консульской поддержкой арестованный пока не обращался, заявили РИА Новости в дипмиссии.
"Да, посольство в курсе информации. Мы сейчас занимаемся выяснением обстоятельств", - сказала представитель посольства.
По словам представителя, российская сторона была уведомлена о произошедшем властями Кипра.
"На данный момент арестованный за консульской поддержкой сам не обращался", - добавили в дипмиссии.
Ранее минюст США
сообщил, что Артур Петров, также имеющий гражданство Германии
, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ.
На севере Кипра россиянина арестовали по ордеру Интерпола, пишут СМИ