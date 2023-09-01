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Посольство прокомментировало арест россиянина на Кипре - РИА Новости, 01.09.2023
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11:11 01.09.2023 (обновлено: 11:14 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/arest-1893602424.html
Посольство прокомментировало арест россиянина на Кипре
Посольство прокомментировало арест россиянина на Кипре - РИА Новости, 01.09.2023
Посольство прокомментировало арест россиянина на Кипре
Посольство России на Кипре в курсе ареста на территории страны гражданина РФ Артура Петрова, выясняет обстоятельства произошедшего, при этом за консульской... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:11
2023-09-01T11:14
кипр
россия
сша
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Посольство России на Кипре в курсе ареста на территории страны гражданина РФ Артура Петрова, выясняет обстоятельства произошедшего, при этом за консульской поддержкой арестованный пока не обращался, заявили РИА Новости в дипмиссии."Да, посольство в курсе информации. Мы сейчас занимаемся выяснением обстоятельств", - сказала представитель посольства.По словам представителя, российская сторона была уведомлена о произошедшем властями Кипра."На данный момент арестованный за консульской поддержкой сам не обращался", - добавили в дипмиссии.Ранее минюст США сообщил, что Артур Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ.
https://ria.ru/20230622/arest-1879872747.html
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кипр, россия, сша
Кипр, Россия, США
Посольство прокомментировало арест россиянина на Кипре

Посольство занимается выяснением ситуации с арестом россиянина Петрова на Кипре

© iStock.com / Joseh51cameraАвтомобиль Кипрской полиции
Автомобиль Кипрской полиции - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© iStock.com / Joseh51camera
Автомобиль Кипрской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Посольство России на Кипре в курсе ареста на территории страны гражданина РФ Артура Петрова, выясняет обстоятельства произошедшего, при этом за консульской поддержкой арестованный пока не обращался, заявили РИА Новости в дипмиссии.
"Да, посольство в курсе информации. Мы сейчас занимаемся выяснением обстоятельств", - сказала представитель посольства.
По словам представителя, российская сторона была уведомлена о произошедшем властями Кипра.
"На данный момент арестованный за консульской поддержкой сам не обращался", - добавили в дипмиссии.
Ранее минюст США сообщил, что Артур Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в РФ.
Штаб-квартира Интерпола - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
На севере Кипра россиянина арестовали по ордеру Интерпола, пишут СМИ
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КипрРоссияСША
 
 
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