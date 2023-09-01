https://ria.ru/20230901/alimenty-1893720520.html

В Москве женщина пыталась спрятаться от приставов в диване

В Москве женщина пыталась спрятаться от приставов в диване - РИА Новости, 01.09.2023

В Москве женщина пыталась спрятаться от приставов в диване

Москвичка, против которой возбудили уголовное дело о неуплате алиментов, пряталась от приставов в диване, рассказали журналистам в пресс-службе столичного... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:05

2023-09-01T17:05

2023-09-01T17:05

происшествия

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Москвичка, против которой возбудили уголовное дело о неуплате алиментов, пряталась от приставов в диване, рассказали журналистам в пресс-службе столичного главка ФССП РФ. По данным ведомства, жительница Дорогомиловского района накопила задолженность по алиментам в размере 162 тысяч рублей. При этом 80 часов обязательных работ также не заставили женщину начать выплачивать алименты. "В ходе осмотра квартиры подозреваемая, упорно не желавшая платить алименты, была обнаружена внутри раздвижного дивана. Теперь мать-неплательщица в течение восьми месяцев будет отбывать наказание в виде исправительных работ", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230822/alimenty-1891519152.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)