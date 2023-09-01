https://ria.ru/20230901/aes-1893569954.html
Удар дрона по Курчатову не повлиял на работу Курской АЭС
Удар дрона по Курчатову не повлиял на работу Курской АЭС - РИА Новости, 01.09.2023
Удар дрона по Курчатову не повлиял на работу Курской АЭС
Курская АЭС, находящаяся в Курчатове, продолжает работать в штатном режиме после атаки беспилотника в городе, сообщила пресс-служба администрации станции в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:45
2023-09-01T09:45
2023-09-01T10:01
происшествия
курчатов
курская область
роман старовойт
курская аэс
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ВОРОНЕЖ, 1 сен — РИА Новости. Курская АЭС, находящаяся в Курчатове, продолжает работать в штатном режиме после атаки беспилотника в городе, сообщила пресс-служба администрации станции в Telegram-канале."Курская АЭС работает в штатном режиме. <...> Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природного", — говорится в публикации.Как сообщил ранее губернатор Курской области Роман Старовойт, утром в пятницу украинский дрон атаковал Курчатов. Беспилотник попал в нежилое здание, незначительно повредив фасад. Обошлось без пострадавших.В Курчатове расположена Курская АЭС, город находится приблизительно в 70 километрах от границы с Украиной.ВСУ регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, в конце прошлой недели расчеты ПВО сбили два БПЛА над Брянской и Курскими областями."Желтый" уровень террористической опасности ввели на всей территории Курской области 11 апреля 2022 года. Его неоднократно продлевали, с 3 февраля он действует бессрочно.
https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893549417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курчатов, курская область, роман старовойт, курская аэс
Происшествия, Курчатов, Курская область, Роман Старовойт, Курская АЭС
Удар дрона по Курчатову не повлиял на работу Курской АЭС
Удар украинского БПЛА по Курчатову не повлиял на работу Курской АЭС