https://ria.ru/20230901/aes-1893569954.html

Удар дрона по Курчатову не повлиял на работу Курской АЭС

Удар дрона по Курчатову не повлиял на работу Курской АЭС - РИА Новости, 01.09.2023

Удар дрона по Курчатову не повлиял на работу Курской АЭС

Курская АЭС, находящаяся в Курчатове, продолжает работать в штатном режиме после атаки беспилотника в городе, сообщила пресс-служба администрации станции в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T09:45

2023-09-01T09:45

2023-09-01T10:01

происшествия

курчатов

курская область

роман старовойт

курская аэс

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ВОРОНЕЖ, 1 сен — РИА Новости. Курская АЭС, находящаяся в Курчатове, продолжает работать в штатном режиме после атаки беспилотника в городе, сообщила пресс-служба администрации станции в Telegram-канале."Курская АЭС работает в штатном режиме. <...> Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природного", — говорится в публикации.Как сообщил ранее губернатор Курской области Роман Старовойт, утром в пятницу украинский дрон атаковал Курчатов. Беспилотник попал в нежилое здание, незначительно повредив фасад. Обошлось без пострадавших.В Курчатове расположена Курская АЭС, город находится приблизительно в 70 километрах от границы с Украиной.ВСУ регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, в конце прошлой недели расчеты ПВО сбили два БПЛА над Брянской и Курскими областями."Желтый" уровень террористической опасности ввели на всей территории Курской области 11 апреля 2022 года. Его неоднократно продлевали, с 3 февраля он действует бессрочно.

https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893549417.html

курчатов

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курчатов, курская область, роман старовойт, курская аэс