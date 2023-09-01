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Аэропорт Внуково из-за информации о БПЛА в пятницу ограничивал полеты - РИА Новости, 01.09.2023
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08:07 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/aeroport-1893548576.html
Аэропорт Внуково из-за информации о БПЛА в пятницу ограничивал полеты
Аэропорт Внуково из-за информации о БПЛА в пятницу ограничивал полеты - РИА Новости, 01.09.2023
Аэропорт Внуково из-за информации о БПЛА в пятницу ограничивал полеты
Аэропорт Внуково утром в пятницу ограничивал полеты, часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани, в настоящее время работает штатно, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:07
2023-09-01T08:07
москва
люберцы
сергей собянин
московский авиационный узел
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэропорт Внуково утром в пятницу ограничивал полеты, часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани, в настоящее время работает штатно, сообщили в компании. Летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. "По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях обеспечения безопасности с 5.37 часов часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", - сообщили журналистам в аэропорту. В 6.57 разрешены вылеты воздушных судов, а в 7.28 часов все ограничения на полеты сняты. "Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - добавили авиагавани.
https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893548076.html
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москва, люберцы, сергей собянин, московский авиационный узел, происшествия
Москва, Люберцы, Сергей Собянин, Московский авиационный узел, Происшествия
Аэропорт Внуково из-за информации о БПЛА в пятницу ограничивал полеты

В пятницу часть рейсов из аэропорта Внуково перенаправили в другие авиагавани

© РИА Новости / Мария СеливановаАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэропорт Внуково утром в пятницу ограничивал полеты, часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани, в настоящее время работает штатно, сообщили в компании.
Летевший к Москве БПЛА уничтожен рядом с Люберцами, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.
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"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В целях обеспечения безопасности с 5.37 часов часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани Московского авиационного узла", - сообщили журналистам в аэропорту.
В 6.57 разрешены вылеты воздушных судов, а в 7.28 часов все ограничения на полеты сняты.
"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - добавили авиагавани.
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