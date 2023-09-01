https://ria.ru/20230901/aeroport-1893544088.html
В красноярском аэропорту из-за непогоды задержали восемь рейсов
В красноярском аэропорту из-за непогоды задержали восемь рейсов - РИА Новости, 01.09.2023
В красноярском аэропорту из-за непогоды задержали восемь рейсов
Прилет восьми рейсов в аэропорт Красноярска задерживается из-за метеоусловий, сообщается в телеграмм-канале воздушной гавани. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:35
2023-09-01T06:35
2023-09-01T06:35
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КРАСНОЯРСК, 1 сен – РИА Новости. Прилет восьми рейсов в аэропорт Красноярска задерживается из-за метеоусловий, сообщается в телеграмм-канале воздушной гавани. "По метеоусловиям задержаны 8 рейсов на прилет. Задержаны рейсы из Москвы (3 рейса), Санкт-Петербурга, Якутска, Бишкека, Астаны и Казани", - говорится в сообщении. В пресс-службе аэропорта сообщили, что в аэропорту утром был туман. В данный момент большинство рейсов вылетели из аэропортов назначения.
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красноярск, москва, санкт-петербург
Красноярск, Москва, Санкт-Петербург
В красноярском аэропорту из-за непогоды задержали восемь рейсов
В красноярском аэропорту из-за метеоусловий задержали восемь рейсов на прилет