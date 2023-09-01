Рейтинг@Mail.ru
В красноярском аэропорту из-за непогоды задержали восемь рейсов - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:35 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/aeroport-1893544088.html
В красноярском аэропорту из-за непогоды задержали восемь рейсов
В красноярском аэропорту из-за непогоды задержали восемь рейсов - РИА Новости, 01.09.2023
В красноярском аэропорту из-за непогоды задержали восемь рейсов
Прилет восьми рейсов в аэропорт Красноярска задерживается из-за метеоусловий, сообщается в телеграмм-канале воздушной гавани. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:35
2023-09-01T06:35
красноярск
москва
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888804803_0:0:3217:1810_1920x0_80_0_0_f40ce97b07b6c191c7632b61691923b3.jpg
КРАСНОЯРСК, 1 сен – РИА Новости. Прилет восьми рейсов в аэропорт Красноярска задерживается из-за метеоусловий, сообщается в телеграмм-канале воздушной гавани. "По метеоусловиям задержаны 8 рейсов на прилет. Задержаны рейсы из Москвы (3 рейса), Санкт-Петербурга, Якутска, Бишкека, Астаны и Казани", - говорится в сообщении. В пресс-службе аэропорта сообщили, что в аэропорту утром был туман. В данный момент большинство рейсов вылетели из аэропортов назначения.
https://ria.ru/20230901/reysy-1893533861.html
красноярск
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888804803_294:0:2875:1936_1920x0_80_0_0_41198db7d0a41d997e2fd4d44dd888ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярск, москва, санкт-петербург
Красноярск, Москва, Санкт-Петербург
В красноярском аэропорту из-за непогоды задержали восемь рейсов

В красноярском аэропорту из-за метеоусловий задержали восемь рейсов на прилет

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет в международном аэропорту им. Дмитрия Хворостовского в Красноярске
Самолет в международном аэропорту им. Дмитрия Хворостовского в Красноярске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет в международном аэропорту им. Дмитрия Хворостовского в Красноярске. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 сен – РИА Новости. Прилет восьми рейсов в аэропорт Красноярска задерживается из-за метеоусловий, сообщается в телеграмм-канале воздушной гавани.
"По метеоусловиям задержаны 8 рейсов на прилет. Задержаны рейсы из Москвы (3 рейса), Санкт-Петербурга, Якутска, Бишкека, Астаны и Казани", - говорится в сообщении.
Табло вылетов в зале аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
01:50
В пресс-службе аэропорта сообщили, что в аэропорту утром был туман. В данный момент большинство рейсов вылетели из аэропортов назначения.
 
КрасноярскМоскваСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала