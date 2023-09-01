https://ria.ru/20230901/abrams-1893553538.html
Киев получит первые танки Abrams в середине сентября, пишут СМИ
Киев получит первые танки Abrams в середине сентября, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2023
Киев получит первые танки Abrams в середине сентября, пишут СМИ
Киев получит первые 10 американских танков Abrams в середине сентября, западные чиновники надеются, что прибытие этой техники позволит украинским войска... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:59
2023-09-01T08:59
2023-09-01T08:59
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Киев получит первые 10 американских танков Abrams в середине сентября, западные чиновники надеются, что прибытие этой техники позволит украинским войска получить необходимое преимущество в "изнурительном" контрнаступлении, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. "Украина должна получить первые 10 из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября", - приводит издание слова чиновника. Как сообщил источник издания, десять танков сейчас находятся в Германии, где проходят окончательный ремонт, как только все будет готово, они будут отправлены на Украину. По словам представителя командования Армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла, "США намерены ускорить доставку 31 танка Украине к осени". Как сообщает издание, группа украинских солдат уже завершила программу обучения на американских танках M1 Abrams. О'Доннелл сообщил, что на полигонах американских сил в Германии тренировку на учебных танках проходили около 200 украинцев. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230901/abrams-1893539776.html
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891642135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Киев получит первые танки Abrams в середине сентября, пишут СМИ
Politico: Киев получит первые десять танков Abrams в середине сентября