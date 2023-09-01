https://ria.ru/20230901/abrams-1893553538.html

Киев получит первые танки Abrams в середине сентября, пишут СМИ

Киев получит первые танки Abrams в середине сентября, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2023

Киев получит первые танки Abrams в середине сентября, пишут СМИ

Киев получит первые 10 американских танков Abrams в середине сентября, западные чиновники надеются, что прибытие этой техники позволит украинским войска... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:59

2023-09-01T08:59

2023-09-01T08:59

в мире

украина

россия

германия

сергей лавров

нато

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168015_0:199:2615:1670_1920x0_80_0_0_770c78700bac9ebcc67577caadc4bc47.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Киев получит первые 10 американских танков Abrams в середине сентября, западные чиновники надеются, что прибытие этой техники позволит украинским войска получить необходимое преимущество в "изнурительном" контрнаступлении, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Пентагона. "Украина должна получить первые 10 из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября", - приводит издание слова чиновника. Как сообщил источник издания, десять танков сейчас находятся в Германии, где проходят окончательный ремонт, как только все будет готово, они будут отправлены на Украину. По словам представителя командования Армии США в Европе и Африке полковника Мартина О'Доннелла, "США намерены ускорить доставку 31 танка Украине к осени". Как сообщает издание, группа украинских солдат уже завершила программу обучения на американских танках M1 Abrams. О'Доннелл сообщил, что на полигонах американских сил в Германии тренировку на учебных танках проходили около 200 украинцев. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230901/abrams-1893539776.html

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891642135.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, нато, министерство обороны сша