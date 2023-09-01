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В США нашли способ свалить провал танков Abrams на украинцев
В США нашли способ свалить провал танков Abrams на украинцев - РИА Новости, 01.09.2023
В США нашли способ свалить провал танков Abrams на украинцев
Американские танки Abrams не гарантируют однозначной победы ВСУ, а главным фактором выступает решимость Украины прорвать фонт, об этом пишет Politico со ссылкой РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T04:09
2023-09-01T04:09
2023-09-01T11:04
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сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Американские танки Abrams не гарантируют однозначной победы ВСУ, а главным фактором выступает решимость Украины прорвать фонт, об этом пишет Politico со ссылкой на представителя Пентагона."Abrams — это "чертовски бронированная машина", но это не панацея. В конечном счете решимость Украины добиться прорыва важнее всего", — говорится в материале.В статье утверждается, что Украина получит первые десять из 31 обещанного танка Abrams уже в сентябре.По словам источника издания в Пентагоне, медленно развивающееся контрнаступление ВСУ нельзя назвать "большим прорывом". Однако, как уточняется в материале, официальные лица США надеются, что американские танки позволят ВСУ получить некоторое преимущество.Ранее телеканал CNN сообщал, что Соединенные Штаты одобрили отправку Киеву первой партии Abrams. Всего власти США намерены поставить Украине 31 танк старой модификации M1A1.Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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В США нашли способ свалить провал танков Abrams на украинцев
Politico: успех танков Abrams в контрнаступлении зависит от решимости ВСУ