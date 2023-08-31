https://ria.ru/20230831/zivert-1893422157.html
В Белгороде отменили концерт Zivert
В Белгороде отменили концерт Zivert - РИА Новости, 31.08.2023
В Белгороде отменили концерт Zivert
В Белгороде отменили концерт певицы Zivert (Юлия Зиверт), который должен был пройти 29 сентября на "Белгород Арене", сообщил продюсер исполнительницы Богдан... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:04
2023-08-31T16:04
2023-08-31T16:04
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. В Белгороде отменили концерт певицы Zivert (Юлия Зиверт), который должен был пройти 29 сентября на "Белгород Арене", сообщил продюсер исполнительницы Богдан Леонович. "Белгород переносится", – написал он в ответ одной из подписчиц, поинтересовавшейся этим шоу под одним из постов певицы. Причину отмены шоу Zivert и ее представители не раскрыли, как и новую дату. Информация о концерте пропала из афиши, размещенной на официальном сайте Zivert, а также с сайтов нескольких крупных билетных операторов. Это не первый раз, когда шоу артистки не проводятся. Только в этом году выступления певицы отменили в Стамбуле, Ереване, а также Набережных Челнах. По неизвестным причинам команда Zivert перенесла и ее тур по Германии. Ожидается, что он пройдет в 2024 году.
https://ria.ru/20230831/zivert-1893335478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, юлия зиверт (zivert), белгород, стамбул, ереван
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Юлия Зиверт (Zivert), Белгород, Стамбул, Ереван
В Белгороде отменили концерт Zivert
В Белгороде отменили концерт певицы Zivert, запланированный на 29 сентября
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. В Белгороде отменили концерт певицы Zivert (Юлия Зиверт), который должен был пройти 29 сентября на "Белгород Арене", сообщил продюсер исполнительницы Богдан Леонович.
«
"Белгород переносится", – написал он в ответ одной из подписчиц, поинтересовавшейся этим шоу под одним из постов певицы.
Причину отмены шоу Zivert и ее представители не раскрыли, как и новую дату.
Информация о концерте пропала из афиши, размещенной на официальном сайте Zivert, а также с сайтов нескольких крупных билетных операторов.
Это не первый раз, когда шоу артистки не проводятся. Только в этом году выступления певицы отменили в Стамбуле, Ереване, а также Набережных Челнах.
По неизвестным причинам команда Zivert перенесла и ее тур по Германии. Ожидается, что он пройдет в 2024 году.
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