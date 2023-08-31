https://ria.ru/20230831/zivert-1893422157.html

В Белгороде отменили концерт Zivert

В Белгороде отменили концерт Zivert - РИА Новости, 31.08.2023

В Белгороде отменили концерт Zivert

В Белгороде отменили концерт певицы Zivert (Юлия Зиверт), который должен был пройти 29 сентября на "Белгород Арене", сообщил продюсер исполнительницы Богдан... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:04

2023-08-31T16:04

2023-08-31T16:04

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. В Белгороде отменили концерт певицы Zivert (Юлия Зиверт), который должен был пройти 29 сентября на "Белгород Арене", сообщил продюсер исполнительницы Богдан Леонович. "Белгород переносится", – написал он в ответ одной из подписчиц, поинтересовавшейся этим шоу под одним из постов певицы. Причину отмены шоу Zivert и ее представители не раскрыли, как и новую дату. Информация о концерте пропала из афиши, размещенной на официальном сайте Zivert, а также с сайтов нескольких крупных билетных операторов. Это не первый раз, когда шоу артистки не проводятся. Только в этом году выступления певицы отменили в Стамбуле, Ереване, а также Набережных Челнах. По неизвестным причинам команда Zivert перенесла и ее тур по Германии. Ожидается, что он пройдет в 2024 году.

https://ria.ru/20230831/zivert-1893335478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, юлия зиверт (zivert), белгород, стамбул, ереван