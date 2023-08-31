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Zivert после скандала уволила своего концертного директора - РИА Новости, 31.08.2023
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Шоубиз
 
11:01 31.08.2023 (обновлено: 12:10 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/zivert-1893335478.html
Zivert после скандала уволила своего концертного директора
Zivert после скандала уволила своего концертного директора - РИА Новости, 31.08.2023
Zivert после скандала уволила своего концертного директора
Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила на своей странице в соцсети, что уволила своего концертного директора Влада Полякова за несанкционированную продажу билетов РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:01
2023-08-31T12:10
шоубиз
новости шоу-бизнеса
юлия зиверт (zivert)
знаменитости
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила на своей странице в соцсети, что уволила своего концертного директора Влада Полякова за несанкционированную продажу билетов на выступления исполнительницы.&quot;Нам удалось раскрыть массу странных историй, которые происходили на моей концертной кухне в течение четырех лет, – написала певица. – Как нам стало известно, в тех событиях был замешан мой теперь уже бывший концертный директор Влад Поляков. Он работал в связке с Кириллом Орешкиным, который не должен был иметь никакого отношения к моей команде и продаже моих концертов&quot;.Zivert также рассказала, что "зачистила" бывший департамент, Влада Полякова уволила и наняла нового концертного директора, которым стала Евгения Лазаревская. &quot;Мы начинаем новый сезон с генеральной уборки&quot;, – заключила Zivert.Экс-директор артистки ситуацию пока не прокомментировал.
https://ria.ru/20230718/zivert-1884927108.html
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новости шоу-бизнеса, юлия зиверт (zivert), знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Юлия Зиверт (Zivert), Знаменитости
Zivert после скандала уволила своего концертного директора

Певица Zivert уволила своего директора за несанкционированную продажу билетов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Zivert перед началом VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall
Певица Zivert перед началом VI церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила на своей странице в соцсети, что уволила своего концертного директора Влада Полякова за несанкционированную продажу билетов на выступления исполнительницы.
«

"Нам удалось раскрыть массу странных историй, которые происходили на моей концертной кухне в течение четырех лет, – написала певица. – Как нам стало известно, в тех событиях был замешан мой теперь уже бывший концертный директор Влад Поляков. Он работал в связке с Кириллом Орешкиным, который не должен был иметь никакого отношения к моей команде и продаже моих концертов".

Zivert также рассказала, что "зачистила" бывший департамент, Влада Полякова уволила и наняла нового концертного директора, которым стала Евгения Лазаревская.
«

"Мы начинаем новый сезон с генеральной уборки", – заключила Zivert.

Экс-директор артистки ситуацию пока не прокомментировал.
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