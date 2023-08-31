https://ria.ru/20230831/zivert-1893335478.html
Zivert после скандала уволила своего концертного директора
Zivert после скандала уволила своего концертного директора - РИА Новости, 31.08.2023
Zivert после скандала уволила своего концертного директора
Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила на своей странице в соцсети, что уволила своего концертного директора Влада Полякова за несанкционированную продажу билетов РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:01
2023-08-31T11:01
2023-08-31T12:10
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила на своей странице в соцсети, что уволила своего концертного директора Влада Полякова за несанкционированную продажу билетов на выступления исполнительницы."Нам удалось раскрыть массу странных историй, которые происходили на моей концертной кухне в течение четырех лет, – написала певица. – Как нам стало известно, в тех событиях был замешан мой теперь уже бывший концертный директор Влад Поляков. Он работал в связке с Кириллом Орешкиным, который не должен был иметь никакого отношения к моей команде и продаже моих концертов".Zivert также рассказала, что "зачистила" бывший департамент, Влада Полякова уволила и наняла нового концертного директора, которым стала Евгения Лазаревская. "Мы начинаем новый сезон с генеральной уборки", – заключила Zivert.Экс-директор артистки ситуацию пока не прокомментировал.
https://ria.ru/20230718/zivert-1884927108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, юлия зиверт (zivert), знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Юлия Зиверт (Zivert), Знаменитости
Zivert после скандала уволила своего концертного директора
Певица Zivert уволила своего директора за несанкционированную продажу билетов
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила на своей странице в соцсети, что уволила своего концертного директора Влада Полякова за несанкционированную продажу билетов на выступления исполнительницы.
«
"Нам удалось раскрыть массу странных историй, которые происходили на моей концертной кухне в течение четырех лет, – написала певица. – Как нам стало известно, в тех событиях был замешан мой теперь уже бывший концертный директор Влад Поляков. Он работал в связке с Кириллом Орешкиным, который не должен был иметь никакого отношения к моей команде и продаже моих концертов".
Zivert также рассказала, что "зачистила" бывший департамент, Влада Полякова уволила и наняла нового концертного директора, которым стала Евгения Лазаревская.
«
"Мы начинаем новый сезон с генеральной уборки", – заключила Zivert.
Экс-директор артистки ситуацию пока не прокомментировал.
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