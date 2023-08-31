https://ria.ru/20230831/zivert-1893335478.html

Zivert после скандала уволила своего концертного директора

Zivert после скандала уволила своего концертного директора - РИА Новости, 31.08.2023

Zivert после скандала уволила своего концертного директора

Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила на своей странице в соцсети, что уволила своего концертного директора Влада Полякова за несанкционированную продажу билетов РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:01

2023-08-31T11:01

2023-08-31T12:10

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юлия зиверт (zivert)

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Певица Zivert (Юлия Зиверт) сообщила на своей странице в соцсети, что уволила своего концертного директора Влада Полякова за несанкционированную продажу билетов на выступления исполнительницы."Нам удалось раскрыть массу странных историй, которые происходили на моей концертной кухне в течение четырех лет, – написала певица. – Как нам стало известно, в тех событиях был замешан мой теперь уже бывший концертный директор Влад Поляков. Он работал в связке с Кириллом Орешкиным, который не должен был иметь никакого отношения к моей команде и продаже моих концертов".Zivert также рассказала, что "зачистила" бывший департамент, Влада Полякова уволила и наняла нового концертного директора, которым стала Евгения Лазаревская. "Мы начинаем новый сезон с генеральной уборки", – заключила Zivert.Экс-директор артистки ситуацию пока не прокомментировал.

https://ria.ru/20230718/zivert-1884927108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, юлия зиверт (zivert), знаменитости