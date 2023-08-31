https://ria.ru/20230831/zhitel-1893410428.html

Жителя Пермского края, обрившего жену и отрубившего ей кисть, задержали

Жителя Пермского края, обрившего жену и отрубившего ей кисть, задержали - РИА Новости, 31.08.2023

Жителя Пермского края, обрившего жену и отрубившего ей кисть, задержали

Житель Пермского края, отрубивший сожительнице кисть руки, задержан по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и изнасиловании, сообщило региональное... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:01

2023-08-31T15:01

2023-08-31T17:19

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пермский край

александровск

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ПЕРМЬ, 31 авг - РИА Новости. Житель Пермского края, отрубивший сожительнице кисть руки, задержан по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и изнасиловании, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее издание "Комсомольская правда в Перми" опубликовало интервью с пострадавшей, из которого следует, что сначала пара жила хорошо, но примерно через год мужчина "превратился в тирана" и ревнивца, запрещал ей общаться с родными и подругами. Летом 2023 года он держал сожительницу в спальне три недели, пристегнув к кровати наручниками, насиловал, бил, в том числе металлическим турником, а потом обрил наголо и отрубил кисть. На сопровождающих текст фотографиях у женщины нет волос, хотя на более ранних снимках они ниже плеч, а запястье правой руки обернуто бинтом, кисть отсутствует. По данным СМИ, во время совершения преступления в квартире находился пятилетний сын пары. По данным СУСК, в пермском Александровске 1 июля 27-летний мужчина в квартире ножом ампутировал кисть правой руки сожительницы. "В настоящее время злоумышленник задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В ведомстве РИА Новости не стали комментировать остальные детали. Уточняется, что мужчина ранее судим. Сейчас ему вменятся умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ), также следователи завели дело об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ).Пресс-служба краевого МВД сообщила, что об инциденте полиции 1 июля рассказали соседи пары. После этого пострадавшую 28-летнюю женщину увезли в больницу, а мужчина успел скрыться из дома. Оперативникам удалось установить такси, на котором он доехал до квартиры в Березниках (расстояние - 65 километров). Там он прятался примерно сутки, а потом был задержан силовиками.

https://ria.ru/20230621/proisshestvie-1879678406.html

https://ria.ru/20230213/palets-1851689452.html

россия

пермский край

александровск

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, александровск