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Жителя Пермского края, обрившего жену и отрубившего ей кисть, задержали - РИА Новости, 31.08.2023
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15:01 31.08.2023 (обновлено: 17:19 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/zhitel-1893410428.html
Жителя Пермского края, обрившего жену и отрубившего ей кисть, задержали
Жителя Пермского края, обрившего жену и отрубившего ей кисть, задержали - РИА Новости, 31.08.2023
Жителя Пермского края, обрившего жену и отрубившего ей кисть, задержали
Житель Пермского края, отрубивший сожительнице кисть руки, задержан по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и изнасиловании, сообщило региональное... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:01
2023-08-31T17:19
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
александровск
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ПЕРМЬ, 31 авг - РИА Новости. Житель Пермского края, отрубивший сожительнице кисть руки, задержан по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и изнасиловании, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее издание "Комсомольская правда в Перми" опубликовало интервью с пострадавшей, из которого следует, что сначала пара жила хорошо, но примерно через год мужчина "превратился в тирана" и ревнивца, запрещал ей общаться с родными и подругами. Летом 2023 года он держал сожительницу в спальне три недели, пристегнув к кровати наручниками, насиловал, бил, в том числе металлическим турником, а потом обрил наголо и отрубил кисть. На сопровождающих текст фотографиях у женщины нет волос, хотя на более ранних снимках они ниже плеч, а запястье правой руки обернуто бинтом, кисть отсутствует. По данным СМИ, во время совершения преступления в квартире находился пятилетний сын пары. По данным СУСК, в пермском Александровске 1 июля 27-летний мужчина в квартире ножом ампутировал кисть правой руки сожительницы. "В настоящее время злоумышленник задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В ведомстве РИА Новости не стали комментировать остальные детали. Уточняется, что мужчина ранее судим. Сейчас ему вменятся умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ), также следователи завели дело об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ).Пресс-служба краевого МВД сообщила, что об инциденте полиции 1 июля рассказали соседи пары. После этого пострадавшую 28-летнюю женщину увезли в больницу, а мужчина успел скрыться из дома. Оперативникам удалось установить такси, на котором он доехал до квартиры в Березниках (расстояние - 65 километров). Там он прятался примерно сутки, а потом был задержан силовиками.
https://ria.ru/20230621/proisshestvie-1879678406.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, александровск
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский край, Александровск
Жителя Пермского края, обрившего жену и отрубившего ей кисть, задержали

Жителя Александровска, обрившего жену и отрубившего ей кисть, задержали

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 31 авг - РИА Новости. Житель Пермского края, отрубивший сожительнице кисть руки, задержан по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и изнасиловании, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее издание "Комсомольская правда в Перми" опубликовало интервью с пострадавшей, из которого следует, что сначала пара жила хорошо, но примерно через год мужчина "превратился в тирана" и ревнивца, запрещал ей общаться с родными и подругами. Летом 2023 года он держал сожительницу в спальне три недели, пристегнув к кровати наручниками, насиловал, бил, в том числе металлическим турником, а потом обрил наголо и отрубил кисть. На сопровождающих текст фотографиях у женщины нет волос, хотя на более ранних снимках они ниже плеч, а запястье правой руки обернуто бинтом, кисть отсутствует. По данным СМИ, во время совершения преступления в квартире находился пятилетний сын пары.
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По данным СУСК, в пермском Александровске 1 июля 27-летний мужчина в квартире ножом ампутировал кисть правой руки сожительницы.
«
"В настоящее время злоумышленник задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В ведомстве РИА Новости не стали комментировать остальные детали.
Уточняется, что мужчина ранее судим. Сейчас ему вменятся умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ), также следователи завели дело об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ).
Пресс-служба краевого МВД сообщила, что об инциденте полиции 1 июля рассказали соседи пары. После этого пострадавшую 28-летнюю женщину увезли в больницу, а мужчина успел скрыться из дома. Оперативникам удалось установить такси, на котором он доехал до квартиры в Березниках (расстояние - 65 километров). Там он прятался примерно сутки, а потом был задержан силовиками.
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