Жителя Пермского края, обрившего жену и отрубившего ей кисть, задержали
Жителя Александровска, обрившего жену и отрубившего ей кисть, задержали
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
ПЕРМЬ, 31 авг - РИА Новости. Житель Пермского края, отрубивший сожительнице кисть руки, задержан по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и изнасиловании, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее издание "Комсомольская правда в Перми" опубликовало интервью с пострадавшей, из которого следует, что сначала пара жила хорошо, но примерно через год мужчина "превратился в тирана" и ревнивца, запрещал ей общаться с родными и подругами. Летом 2023 года он держал сожительницу в спальне три недели, пристегнув к кровати наручниками, насиловал, бил, в том числе металлическим турником, а потом обрил наголо и отрубил кисть. На сопровождающих текст фотографиях у женщины нет волос, хотя на более ранних снимках они ниже плеч, а запястье правой руки обернуто бинтом, кисть отсутствует. По данным СМИ, во время совершения преступления в квартире находился пятилетний сын пары.
По данным СУСК, в пермском Александровске 1 июля 27-летний мужчина в квартире ножом ампутировал кисть правой руки сожительницы.
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"В настоящее время злоумышленник задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В ведомстве РИА Новости не стали комментировать остальные детали.
Уточняется, что мужчина ранее судим. Сейчас ему вменятся умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ), также следователи завели дело об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ).
Пресс-служба краевого МВД сообщила, что об инциденте полиции 1 июля рассказали соседи пары. После этого пострадавшую 28-летнюю женщину увезли в больницу, а мужчина успел скрыться из дома. Оперативникам удалось установить такси, на котором он доехал до квартиры в Березниках (расстояние - 65 километров). Там он прятался примерно сутки, а потом был задержан силовиками.