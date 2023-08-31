https://ria.ru/20230831/zhenschina-1893420815.html

На Урале выясняют, зачем женщина пыталась затащить девочку в квартиру

На Урале выясняют, зачем женщина пыталась затащить девочку в квартиру - РИА Новости, 31.08.2023

На Урале выясняют, зачем женщина пыталась затащить девочку в квартиру

Полиция проводит проверку после инцидента в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области, где женщина силой пыталась вытащить плачущую девочку из лифта к себе РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:43

2023-08-31T15:43

2023-08-31T15:43

происшествия

магнитогорск

жилье

челябинская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Полиция проводит проверку после инцидента в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области, где женщина силой пыталась вытащить плачущую девочку из лифта к себе в квартиру, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. Ранее Telegram-канал Ural Mash разместил видео из лифта жилого дома в Магнитогорске, в котором едут женщина и девочка. На одном из этажей дверь кабины открывается, женщина не дает девочке выйти, из-за чего та плачет. На следующем этаже женщина выходит и тащит за руку девочку за собой к себе в квартиру, ребенок плачет и сопротивляется. Девочку нашла мама, они проживают в этом же подъезде. В полиции уточнили, что события произошли 28 августа: женщина, которая ехала в лифте, живет этажом выше семьи девочки. Предварительно, женщина находилась в неадекватном состоянии, объяснить случившееся не смогла. "Проверка обстоятельств случившегося проводится отделом полиции по Орджоникидзевскому району Магнитогорска", - сказали в полицейском главке. Девочке медицинская помощь не понадобилась. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что, предварительно, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, также установлено, что у нее есть 2-месячный ребенок.

https://ria.ru/20230831/muzhchina-1893413925.html

https://ria.ru/20230819/kriminal-1890901825.html

магнитогорск

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происшествия, магнитогорск, жилье, челябинская область, россия