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Лавров обсудил с главой МИД Турции идею о поставке зерна по льготной цене - РИА Новости, 31.08.2023
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17:31 31.08.2023 (обновлено: 17:44 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/zerno-1893453347.html
Лавров обсудил с главой МИД Турции идею о поставке зерна по льготной цене
Лавров обсудил с главой МИД Турции идею о поставке зерна по льготной цене - РИА Новости, 31.08.2023
Лавров обсудил с главой МИД Турции идею о поставке зерна по льготной цене
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом инициативу президента России Владимира Путина о поставке в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:31
2023-08-31T17:44
экономика
турция
сергей лавров
хакан фидан
в мире
россия
зерновая сделка
владимир путин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом инициативу президента России Владимира Путина о поставке в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки, этот вопрос обсуждается также с Катаром."Мы обсудили инициативу президента России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до миллиона тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира. Этот вопрос обсуждается также с участием наших друзей из Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Фиданом.
https://ria.ru/20230122/sdelka-1846554872.html
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экономика, турция, сергей лавров, хакан фидан, в мире, россия, зерновая сделка, владимир путин
Экономика, Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан, В мире, Россия, Зерновая сделка, Владимир Путин
Лавров обсудил с главой МИД Турции идею о поставке зерна по льготной цене

Лавров обсудил с главой МИД Турции идею Путина о поставке зерна по льготной цене

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве. 31 августа 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве. 31 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-подхода по итогам встречи в Москве. 31 августа 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом инициативу президента России Владимира Путина о поставке в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки, этот вопрос обсуждается также с Катаром.
"Мы обсудили инициативу президента России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до миллиона тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира. Этот вопрос обсуждается также с участием наших друзей из Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Фиданом.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Турция закупила российское зерно за рубли, заявила Абрамченко
22 января, 09:39
 
ЭкономикаТурцияСергей ЛавровХакан ФиданВ миреРоссияЗерновая сделкаВладимир Путин
 
 
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