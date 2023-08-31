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Лавров обсудил с главой МИД Турции идею о поставке зерна по льготной цене
Лавров обсудил с главой МИД Турции идею о поставке зерна по льготной цене - РИА Новости, 31.08.2023
Лавров обсудил с главой МИД Турции идею о поставке зерна по льготной цене
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом инициативу президента России Владимира Путина о поставке в... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:31
2023-08-31T17:31
2023-08-31T17:44
экономика
турция
сергей лавров
хакан фидан
в мире
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зерновая сделка
владимир путин
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом инициативу президента России Владимира Путина о поставке в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки, этот вопрос обсуждается также с Катаром."Мы обсудили инициативу президента России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до миллиона тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира. Этот вопрос обсуждается также с участием наших друзей из Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Фиданом.
https://ria.ru/20230122/sdelka-1846554872.html
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экономика, турция, сергей лавров, хакан фидан, в мире, россия, зерновая сделка, владимир путин
Экономика, Турция, Сергей Лавров, Хакан Фидан, В мире, Россия, Зерновая сделка, Владимир Путин
Лавров обсудил с главой МИД Турции идею о поставке зерна по льготной цене
Лавров обсудил с главой МИД Турции идею Путина о поставке зерна по льготной цене