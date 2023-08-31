https://ria.ru/20230831/zerno-1893453347.html

Лавров обсудил с главой МИД Турции идею о поставке зерна по льготной цене

Лавров обсудил с главой МИД Турции идею о поставке зерна по льготной цене - РИА Новости, 31.08.2023

Лавров обсудил с главой МИД Турции идею о поставке зерна по льготной цене

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом инициативу президента России Владимира Путина о поставке в... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:31

2023-08-31T17:31

2023-08-31T17:44

экономика

турция

сергей лавров

хакан фидан

в мире

россия

зерновая сделка

владимир путин

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом инициативу президента России Владимира Путина о поставке в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки, этот вопрос обсуждается также с Катаром."Мы обсудили инициативу президента России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до миллиона тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира. Этот вопрос обсуждается также с участием наших друзей из Катара, которые готовы поучаствовать в финансовых аспектах этой инициативы", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Фиданом.

https://ria.ru/20230122/sdelka-1846554872.html

турция

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экономика, турция, сергей лавров, хакан фидан, в мире, россия, зерновая сделка, владимир путин