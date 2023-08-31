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Словакия поднимет вопрос о запрете импорта зерна с Украины - РИА Новости, 31.08.2023
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15:37 31.08.2023 (обновлено: 15:46 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/zerno-1893419703.html
Словакия поднимет вопрос о запрете импорта зерна с Украины
Словакия поднимет вопрос о запрете импорта зерна с Украины - РИА Новости, 31.08.2023
Словакия поднимет вопрос о запрете импорта зерна с Украины
Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш поднимет вопрос о запрете импорта зерна с Украины на заседании совета Европейского союза по сельскому хозяйству РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:37
2023-08-31T15:46
в мире
словакия
евросоюз
украина
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БРАТИСЛАВА, 31 авг - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш поднимет вопрос о запрете импорта зерна с Украины на заседании совета Европейского союза по сельскому хозяйству и рыболовству, запланированному на 4 сентября, сообщила в четверг пресс-служба словацкого министерства. Ранее в четверг глава словацкого парламента Борис Коллар призвал правительство страны в одностороннем порядке продлить истекающий 15 сентября запрет на импорт зерновых культур с Украины, введенный со стороны Европейской комиссии. По мнению Коллара, если Словакия не сделает этого, то последствия для аграриев будут катастрофическими. "На ближайшем неформальном заседании совета по сельскому хозяйству и рыболовству на уровне министров, которое запланировано на 4 сентября, Словакия поднимет эту тему. После министр сельского хозяйства Йозеф Биреш проинформирует правительства о позиции Европейской комиссии по решению этой проблемы и предложит дальнейшие шаги", - говорится в сообщении министерства, его приводит словацкое издание dennikn.sk. Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
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в мире, словакия, евросоюз, украина, польша
В мире, Словакия, Евросоюз, Украина, Польша
Словакия поднимет вопрос о запрете импорта зерна с Украины

Словакия поднимет вопрос о запрете импорта зерна с Украины на совете ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна . Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 31 авг - РИА Новости. Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш поднимет вопрос о запрете импорта зерна с Украины на заседании совета Европейского союза по сельскому хозяйству и рыболовству, запланированному на 4 сентября, сообщила в четверг пресс-служба словацкого министерства.
Ранее в четверг глава словацкого парламента Борис Коллар призвал правительство страны в одностороннем порядке продлить истекающий 15 сентября запрет на импорт зерновых культур с Украины, введенный со стороны Европейской комиссии. По мнению Коллара, если Словакия не сделает этого, то последствия для аграриев будут катастрофическими.
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"На ближайшем неформальном заседании совета по сельскому хозяйству и рыболовству на уровне министров, которое запланировано на 4 сентября, Словакия поднимет эту тему. После министр сельского хозяйства Йозеф Биреш проинформирует правительства о позиции Европейской комиссии по решению этой проблемы и предложит дальнейшие шаги", - говорится в сообщении министерства, его приводит словацкое издание dennikn.sk.
Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая по 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября.
Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
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