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Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 31.08.2023
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17:32 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/zelenskiy-1893454355.html
Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 31.08.2023
Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Владимир Зеленский дал понять, что будет баллотироваться на второй срок, если выборы пройдут в 2024 году, сообщает португальский телеканал RTP. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:32
2023-08-31T17:32
в мире
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский дал понять, что будет баллотироваться на второй срок, если выборы пройдут в 2024 году, сообщает португальский телеканал RTP. &quot;В 2024 году, если конфликт продолжится, и если выборы будут проведены, я никогда в жизни не оставлю свою страну&quot;, - сказал Зеленский в интервью телеканалу.Телеканал отмечает, что под этими словами он подразумевал, что будет баллотироваться, если выборы состоятся. Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
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в мире, владимир зеленский, украина
В мире, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок

RTP: Зеленский заявил о намерении баллотироваться, если в 2024 году будут выборы

© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский дал понять, что будет баллотироваться на второй срок, если выборы пройдут в 2024 году, сообщает португальский телеканал RTP.
«

"В 2024 году, если конфликт продолжится, и если выборы будут проведены, я никогда в жизни не оставлю свою страну", - сказал Зеленский в интервью телеканалу.

Телеканал отмечает, что под этими словами он подразумевал, что будет баллотироваться, если выборы состоятся.
Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
Киев - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В офисе Зеленского заявили, что выборов на Украине в 2024 году не будет
29 августа, 13:52
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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