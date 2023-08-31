https://ria.ru/20230831/zelenskiy-1893454355.html

Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок - РИА Новости, 31.08.2023

Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок

Владимир Зеленский дал понять, что будет баллотироваться на второй срок, если выборы пройдут в 2024 году, сообщает португальский телеканал RTP. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:32

2023-08-31T17:32

2023-08-31T17:32

в мире

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский дал понять, что будет баллотироваться на второй срок, если выборы пройдут в 2024 году, сообщает португальский телеканал RTP. "В 2024 году, если конфликт продолжится, и если выборы будут проведены, я никогда в жизни не оставлю свою страну", - сказал Зеленский в интервью телеканалу.Телеканал отмечает, что под этими словами он подразумевал, что будет баллотироваться, если выборы состоятся. Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".

https://ria.ru/20230829/vybory-1892893629.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, украина