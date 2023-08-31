https://ria.ru/20230831/zarplaty-1893420537.html

Правительство выделит средства на рост зарплат бюджетников

Правительство выделит средства на рост зарплат бюджетников - РИА Новости, 31.08.2023

Правительство выделит средства на рост зарплат бюджетников

Правительство выделит более 30 миллиардов рублей для повышения доходов работников бюджетной сферы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:42

2023-08-31T15:42

2023-08-31T19:48

россия

михаил мишустин

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство выделит более 30 миллиардов рублей для повышения доходов работников бюджетной сферы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин "Среди них педагоги, врачи, также те, кто занимается вопросами науки и культуры", — заявил он во время заседания кабмина. По словам премьера, повышение затронет работников федеральных государственных учреждений. Такое решение — еще один шаг, направленный на системную поддержку россиян. Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат работников бюджетной сферы. А с начала года фонд оплаты труда для бюджетников, попадающих под действие майских указов, уже увеличивали.

https://ria.ru/20230828/zarplaty-1892691442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика