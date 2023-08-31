https://ria.ru/20230831/zarplaty-1893420537.html
Правительство выделит средства на рост зарплат бюджетников
Правительство выделит средства на рост зарплат бюджетников - РИА Новости, 31.08.2023
Правительство выделит средства на рост зарплат бюджетников
Правительство выделит более 30 миллиардов рублей для повышения доходов работников бюджетной сферы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:42
2023-08-31T15:42
2023-08-31T19:48
россия
михаил мишустин
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893329491_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_63df6ddede25900f54da5a8b8a69aa2e.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство выделит более 30 миллиардов рублей для повышения доходов работников бюджетной сферы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин "Среди них педагоги, врачи, также те, кто занимается вопросами науки и культуры", — заявил он во время заседания кабмина. По словам премьера, повышение затронет работников федеральных государственных учреждений. Такое решение — еще один шаг, направленный на системную поддержку россиян. Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат работников бюджетной сферы. А с начала года фонд оплаты труда для бюджетников, попадающих под действие майских указов, уже увеличивали.
https://ria.ru/20230828/zarplaty-1892691442.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893329491_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_337e486160571b21a5e52a0051866591.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Экономика
Правительство выделит средства на рост зарплат бюджетников
Мишустин: на повышение зарплат бюджетникам выделили 30 млрд рублей