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Правительство выделит средства на рост зарплат бюджетников - РИА Новости, 31.08.2023
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15:42 31.08.2023 (обновлено: 19:48 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/zarplaty-1893420537.html
Правительство выделит средства на рост зарплат бюджетников
Правительство выделит средства на рост зарплат бюджетников - РИА Новости, 31.08.2023
Правительство выделит средства на рост зарплат бюджетников
Правительство выделит более 30 миллиардов рублей для повышения доходов работников бюджетной сферы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:42
2023-08-31T19:48
россия
михаил мишустин
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство выделит более 30 миллиардов рублей для повышения доходов работников бюджетной сферы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин "Среди них педагоги, врачи, также те, кто занимается вопросами науки и культуры", — заявил он во время заседания кабмина. По словам премьера, повышение затронет работников федеральных государственных учреждений. Такое решение — еще один шаг, направленный на системную поддержку россиян. Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат работников бюджетной сферы. А с начала года фонд оплаты труда для бюджетников, попадающих под действие майских указов, уже увеличивали.
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россия, михаил мишустин, владимир путин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Экономика
Правительство выделит средства на рост зарплат бюджетников

Мишустин: на повышение зарплат бюджетникам выделили 30 млрд рублей

© iStock.com / Oleg ElkovМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© iStock.com / Oleg Elkov
Мужчина считает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Правительство выделит более 30 миллиардов рублей для повышения доходов работников бюджетной сферы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин
«
"Среди них педагоги, врачи, также те, кто занимается вопросами науки и культуры", — заявил он во время заседания кабмина.
По словам премьера, повышение затронет работников федеральных государственных учреждений. Такое решение — еще один шаг, направленный на системную поддержку россиян.
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат работников бюджетной сферы. А с начала года фонд оплаты труда для бюджетников, попадающих под действие майских указов, уже увеличивали.
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