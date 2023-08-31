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Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 47 - РИА Новости, 31.08.2023
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09:02 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/yokhannesburg-1893311101.html
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 47
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 47 - РИА Новости, 31.08.2023
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 47
Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 47, сообщили власти города. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:02
2023-08-31T09:02
в мире
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юар
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 47, сообщили власти города. Ранее сообщалось, что число погибших достигло 38. "Найдено 47 тел, и 43 человека пострадали, экстренные службы города занимаются поисково-спасательной операцией", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице администрации города в социальной сети X (ранее Twitter).
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в мире, йоханнесбург, юар
В мире, Йоханнесбург, ЮАР
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 47

Число жертв пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге выросло до 47

© AFP 2023 / MICHELE SPATARIНа месте пожара в Йоханнесбурге, ЮАР
На месте пожара в Йоханнесбурге, ЮАР - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / MICHELE SPATARI
На месте пожара в Йоханнесбурге, ЮАР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 47, сообщили власти города.
Ранее сообщалось, что число погибших достигло 38.
"Найдено 47 тел, и 43 человека пострадали, экстренные службы города занимаются поисково-спасательной операцией", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице администрации города в социальной сети X (ранее Twitter).
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