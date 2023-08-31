https://ria.ru/20230831/yokhannesburg-1893311101.html
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 47
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 47 - РИА Новости, 31.08.2023
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 47
Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 47, сообщили власти города. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T09:02
2023-08-31T09:02
2023-08-31T09:02
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йоханнесбург
юар
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Число погибших из-за пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге в ЮАР возросло до 47, сообщили власти города. Ранее сообщалось, что число погибших достигло 38. "Найдено 47 тел, и 43 человека пострадали, экстренные службы города занимаются поисково-спасательной операцией", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице администрации города в социальной сети X (ранее Twitter).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йоханнесбург, юар
В мире, Йоханнесбург, ЮАР
Число жертв пожара в многоэтажном доме в ЮАР выросло до 47
Число жертв пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге выросло до 47