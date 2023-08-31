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Около 46 процентов учащихся в Запорожской области хотят учить украинский - РИА Новости, 31.08.2023
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12:42 31.08.2023 (обновлено: 13:36 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/yazyk-1893364096.html
Около 46 процентов учащихся в Запорожской области хотят учить украинский
Около 46 процентов учащихся в Запорожской области хотят учить украинский - РИА Новости, 31.08.2023
Около 46 процентов учащихся в Запорожской области хотят учить украинский
Украинский язык как родной решили изучать 46% учащихся Запорожской области, им предоставят новые учебники украинского языка, сообщила журналистам министр... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:42
2023-08-31T13:36
образование - общество
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Украинский язык как родной решили изучать 46% учащихся Запорожской области, им предоставят новые учебники украинского языка, сообщила журналистам министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова. По ее словам, "46% детей в наших школах выразили желание изучать украинский язык как родной". "Наши шефы до середины сентября поставят нам учебники, новые учебники начальной школы с первого по четвертый класс по украинскому языку", - сказала министр. Часть учебной литературы уже привезена, отметила министр, указав, что все поставки учебников завершатся к середине сентября. В этом году в первый класс, согласно спискам, в Запорожской области собираются пойти 3 331 ребенок, добавила Шапурова.
https://ria.ru/20230623/yazyk-1879905552.html
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образование - общество, запорожская область
Образование - Общество, Запорожская область
Около 46 процентов учащихся в Запорожской области хотят учить украинский

Около 46 процентов учащихся в Запорожской области хотят учить украинский язык

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПлощадь Единства в Бердянске
Площадь Единства в Бердянске - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Площадь Единства в Бердянске. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Украинский язык как родной решили изучать 46% учащихся Запорожской области, им предоставят новые учебники украинского языка, сообщила журналистам министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.
По ее словам, "46% детей в наших школах выразили желание изучать украинский язык как родной".
"Наши шефы до середины сентября поставят нам учебники, новые учебники начальной школы с первого по четвертый класс по украинскому языку", - сказала министр.
Часть учебной литературы уже привезена, отметила министр, указав, что все поставки учебников завершатся к середине сентября.
В этом году в первый класс, согласно спискам, в Запорожской области собираются пойти 3 331 ребенок, добавила Шапурова.
Не отменяем украинский язык – Кравцов об образовании в новых регионах - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Кравцов рассказал о желающих учить украинский язык в новых регионах
23 июня, 06:18
 
Образование - ОбществоЗапорожская область
 
 
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