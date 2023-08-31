https://ria.ru/20230831/yazyk-1893364096.html

Около 46 процентов учащихся в Запорожской области хотят учить украинский

Около 46 процентов учащихся в Запорожской области хотят учить украинский - РИА Новости, 31.08.2023

Около 46 процентов учащихся в Запорожской области хотят учить украинский

Украинский язык как родной решили изучать 46% учащихся Запорожской области, им предоставят новые учебники украинского языка, сообщила журналистам министр... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:42

2023-08-31T12:42

2023-08-31T13:36

образование - общество

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Украинский язык как родной решили изучать 46% учащихся Запорожской области, им предоставят новые учебники украинского языка, сообщила журналистам министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова. По ее словам, "46% детей в наших школах выразили желание изучать украинский язык как родной". "Наши шефы до середины сентября поставят нам учебники, новые учебники начальной школы с первого по четвертый класс по украинскому языку", - сказала министр. Часть учебной литературы уже привезена, отметила министр, указав, что все поставки учебников завершатся к середине сентября. В этом году в первый класс, согласно спискам, в Запорожской области собираются пойти 3 331 ребенок, добавила Шапурова.

https://ria.ru/20230623/yazyk-1879905552.html

запорожская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, запорожская область