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Около 46 процентов учащихся в Запорожской области хотят учить украинский
Около 46 процентов учащихся в Запорожской области хотят учить украинский - РИА Новости, 31.08.2023
Около 46 процентов учащихся в Запорожской области хотят учить украинский
Украинский язык как родной решили изучать 46% учащихся Запорожской области, им предоставят новые учебники украинского языка, сообщила журналистам министр... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:42
2023-08-31T12:42
2023-08-31T13:36
образование - общество
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Украинский язык как родной решили изучать 46% учащихся Запорожской области, им предоставят новые учебники украинского языка, сообщила журналистам министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова. По ее словам, "46% детей в наших школах выразили желание изучать украинский язык как родной". "Наши шефы до середины сентября поставят нам учебники, новые учебники начальной школы с первого по четвертый класс по украинскому языку", - сказала министр. Часть учебной литературы уже привезена, отметила министр, указав, что все поставки учебников завершатся к середине сентября. В этом году в первый класс, согласно спискам, в Запорожской области собираются пойти 3 331 ребенок, добавила Шапурова.
https://ria.ru/20230623/yazyk-1879905552.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, запорожская область
Образование - Общество, Запорожская область
Около 46 процентов учащихся в Запорожской области хотят учить украинский
Около 46 процентов учащихся в Запорожской области хотят учить украинский язык
МЕЛИТОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Украинский язык как родной решили изучать 46% учащихся Запорожской области, им предоставят новые учебники украинского языка, сообщила журналистам министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.
По ее словам, "46% детей в наших школах выразили желание изучать украинский язык как родной".
"Наши шефы до середины сентября поставят нам учебники, новые учебники начальной школы с первого по четвертый класс по украинскому языку", - сказала министр.
Часть учебной литературы уже привезена, отметила министр, указав, что все поставки учебников завершатся к середине сентября.
В этом году в первый класс, согласно спискам, в Запорожской области собираются пойти 3 331 ребенок, добавила Шапурова.
Кравцов рассказал о желающих учить украинский язык в новых регионах