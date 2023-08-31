https://ria.ru/20230831/vzryvy-1893388080.html
В Швеции ночью прогремели взрывы
В Швеции ночью прогремели взрывы - РИА Новости, 31.08.2023
В Швеции ночью прогремели взрывы
Четыре взрыва произошли в разных городах Швеции за одну ночь, местная полиция расследует причины случившегося, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:55
2023-08-31T13:55
2023-08-31T17:50
швеция
гетеборг
стокгольм (город)
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Четыре взрыва произошли в разных городах Швеции за одну ночь, местная полиция расследует причины случившегося, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные местной полиции. Как передает агентство, два взрыва произошли в Гетеборге после 1:00 по местному времени (02:00 мск) по разным адресам с интервалом всего в десять минут."Час спустя (3:00 мск) поступили сообщения о еще двух взрывах с интервалом в несколько минут в Норсборге — пригороде к югу от Стокгольма, а также в городе Нючепинг <...> в 100 километрах к югу от столицы", — отмечает Франс Пресс.Как заявляет агентство, ссылаясь на данные полиции, все четыре взрыва произошли в жилых домах. Согласно Франс Пресс, сообщений о пострадавших в результате всех взрывов пока нет, правоохранители расследуют случившееся.
https://ria.ru/20230830/vzryv-1893229351.html
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швеция, гетеборг, стокгольм (город)
Швеция, Гетеборг, Стокгольм (город)
В Швеции ночью прогремели взрывы
В трех городах Швеции за ночь прогремели четыре взрыва