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В Швеции ночью прогремели взрывы - РИА Новости, 31.08.2023
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13:55 31.08.2023 (обновлено: 17:50 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/vzryvy-1893388080.html
В Швеции ночью прогремели взрывы
В Швеции ночью прогремели взрывы - РИА Новости, 31.08.2023
В Швеции ночью прогремели взрывы
Четыре взрыва произошли в разных городах Швеции за одну ночь, местная полиция расследует причины случившегося, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:55
2023-08-31T17:50
швеция
гетеборг
стокгольм (город)
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Четыре взрыва произошли в разных городах Швеции за одну ночь, местная полиция расследует причины случившегося, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные местной полиции. Как передает агентство, два взрыва произошли в Гетеборге после 1:00 по местному времени (02:00 мск) по разным адресам с интервалом всего в десять минут."Час спустя (3:00 мск) поступили сообщения о еще двух взрывах с интервалом в несколько минут в Норсборге — пригороде к югу от Стокгольма, а также в городе Нючепинг &lt;...&gt; в 100 километрах к югу от столицы", — отмечает Франс Пресс.Как заявляет агентство, ссылаясь на данные полиции, все четыре взрыва произошли в жилых домах. Согласно Франс Пресс, сообщений о пострадавших в результате всех взрывов пока нет, правоохранители расследуют случившееся.
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швеция, гетеборг, стокгольм (город)
Швеция, Гетеборг, Стокгольм (город)
В Швеции ночью прогремели взрывы

В трех городах Швеции за ночь прогремели четыре взрыва

© AFP 2023 / ADAM IHSEРазрушенная входная дверь здания после взрыва в Гетеборге, Швеция
Разрушенная входная дверь здания после взрыва в Гетеборге, Швеция - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / ADAM IHSE
Разрушенная входная дверь здания после взрыва в Гетеборге, Швеция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Четыре взрыва произошли в разных городах Швеции за одну ночь, местная полиция расследует причины случившегося, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные местной полиции.
Как передает агентство, два взрыва произошли в Гетеборге после 1:00 по местному времени (02:00 мск) по разным адресам с интервалом всего в десять минут.
"Час спустя (3:00 мск) поступили сообщения о еще двух взрывах с интервалом в несколько минут в Норсборге — пригороде к югу от Стокгольма, а также в городе Нючепинг <...> в 100 километрах к югу от столицы", — отмечает Франс Пресс.
Как заявляет агентство, ссылаясь на данные полиции, все четыре взрыва произошли в жилых домах. Согласно Франс Пресс, сообщений о пострадавших в результате всех взрывов пока нет, правоохранители расследуют случившееся.
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ШвецияГетеборгСтокгольм (город)
 
 
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