https://ria.ru/20230831/vybory-1893081904.html

Исторический музей расскажет о системе выборов в России

Исторический музей расскажет о системе выборов в России - РИА Новости, 31.08.2023

Исторический музей расскажет о системе выборов в России

Открытие выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" состоится 21 сентября в Историческом музее, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:00

2023-08-31T11:00

2023-08-31T11:00

москва

россия

исторический музей

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752638215_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_07b04b9e8cecac6d2e74052539abc996.jpg

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Открытие выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" состоится 21 сентября в Историческом музее, сообщает пресс-служба учреждения.С 22 сентября выставка будет работать для всех желающих.Впервые за четверть века выставочный проект объединит в одном пространстве музейные предметы и архивные документы, раскрывающие историю формирования института выборов в России, артефакты из отечественной электоральной практики и новейшие цифровые решения, реализованные в избирательном процессе.В музее отмечают, что в 2023 году исполнилось 30 лет с момента образования Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, однако традиции народного волеизъявления в России имеют более чем тысячелетнюю историю от становления вечевого порядка на Руси.Экспозиция состоит из шести основных разделов – от становления вечевого порядка на Руси, к появлению земских соборов, зарождению дворянской демократии и выборам в ХХ веке и новейшего времени. В музее отмечают, что традиции и новации – два столпа развития народовластия в России. И главная задача сегодня – сохранить традиции русской демократии, одновременно совершенствуя механизмы и процедуры института выборов.Произведения живописи, посвященные ключевым историческим событиям и архивные документы дополнят современные цифровые и визуальные решения, в том числе серия фильмов об истории выборов в России.

https://ria.ru/20230830/izbirateli-1893040198.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, исторический музей, выборы