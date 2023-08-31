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Исторический музей расскажет о системе выборов в России - РИА Новости, 31.08.2023
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11:00 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/vybory-1893081904.html
Исторический музей расскажет о системе выборов в России
Исторический музей расскажет о системе выборов в России - РИА Новости, 31.08.2023
Исторический музей расскажет о системе выборов в России
Открытие выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" состоится 21 сентября в Историческом музее, сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:00
2023-08-31T11:00
москва
россия
исторический музей
выборы
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Открытие выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" состоится 21 сентября в Историческом музее, сообщает пресс-служба учреждения.С 22 сентября выставка будет работать для всех желающих.Впервые за четверть века выставочный проект объединит в одном пространстве музейные предметы и архивные документы, раскрывающие историю формирования института выборов в России, артефакты из отечественной электоральной практики и новейшие цифровые решения, реализованные в избирательном процессе.В музее отмечают, что в 2023 году исполнилось 30 лет с момента образования Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, однако традиции народного волеизъявления в России имеют более чем тысячелетнюю историю от становления вечевого порядка на Руси.Экспозиция состоит из шести основных разделов – от становления вечевого порядка на Руси, к появлению земских соборов, зарождению дворянской демократии и выборам в ХХ веке и новейшего времени. В музее отмечают, что традиции и новации – два столпа развития народовластия в России. И главная задача сегодня – сохранить традиции русской демократии, одновременно совершенствуя механизмы и процедуры института выборов.Произведения живописи, посвященные ключевым историческим событиям и архивные документы дополнят современные цифровые и визуальные решения, в том числе серия фильмов об истории выборов в России.
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Артем Смирнов
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москва, россия, исторический музей, выборы
Москва, Россия, Исторический музей, Выборы

Исторический музей расскажет о системе выборов в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМанежная площадь
Манежная площадь - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Манежная площадь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Открытие выставки "Право выбора. Краткая история российского народовластия" состоится 21 сентября в Историческом музее, сообщает пресс-служба учреждения.
С 22 сентября выставка будет работать для всех желающих.
Впервые за четверть века выставочный проект объединит в одном пространстве музейные предметы и архивные документы, раскрывающие историю формирования института выборов в России, артефакты из отечественной электоральной практики и новейшие цифровые решения, реализованные в избирательном процессе.
В музее отмечают, что в 2023 году исполнилось 30 лет с момента образования Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, однако традиции народного волеизъявления в России имеют более чем тысячелетнюю историю от становления вечевого порядка на Руси.
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Экспозиция состоит из шести основных разделов – от становления вечевого порядка на Руси, к появлению земских соборов, зарождению дворянской демократии и выборам в ХХ веке и новейшего времени. В музее отмечают, что традиции и новации – два столпа развития народовластия в России. И главная задача сегодня – сохранить традиции русской демократии, одновременно совершенствуя механизмы и процедуры института выборов.
Произведения живописи, посвященные ключевым историческим событиям и архивные документы дополнят современные цифровые и визуальные решения, в том числе серия фильмов об истории выборов в России.
 
МоскваРоссияИсторический музейВыборы
 
 
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