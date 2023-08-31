https://ria.ru/20230831/vsu-1893518397.html
"Сыты по горло". Экс-агент MI6 сообщил о ярости в ВСУ из-за НАТО
"Сыты по горло". Экс-агент MI6 сообщил о ярости в ВСУ из-за НАТО - РИА Новости, 31.08.2023
"Сыты по горло". Экс-агент MI6 сообщил о ярости в ВСУ из-за НАТО
Украинские военные возмущены инструкторами и генералами НАТО, которые советуют им идти в лоб на укрепленные позиции российской армии и массово гибнуть, заявил... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T22:10
2023-08-31T22:10
2023-08-31T22:10
политика
владимир зеленский
владимир путин
британская разведывательная служба mi6
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_2559425b4312e356b063e68963585f6b.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинские военные возмущены инструкторами и генералами НАТО, которые советуют им идти в лоб на укрепленные позиции российской армии и массово гибнуть, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью Judging Freedom."Военнослужащие сыты по горло доктринами Североатлантического альянса, из-за которых они вынуждены бросаться на российские фортификационные сооружения и терять по десять тысяч человек в месяц", — рассказал специалист.По его словам, президент страны Владимир Зеленский оказался меж двух огней. С одной стороны, на него давят ультранационалисты, требующие не идти на переговоры и продолжать военные действия. С другой — обозленные военные, массово гибнущие из-за тактических решений НАТО, отметил Крук.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной военной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а кураторы из Вашингтона и Брюсселя явно разочарованы ходом операции. Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893514849.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883650415_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_a26cc14f98594e8055e522d0c36b9c7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир зеленский, владимир путин, британская разведывательная служба mi6, нато, вооруженные силы украины
Политика, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Британская разведывательная служба MI6, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Сыты по горло". Экс-агент MI6 сообщил о ярости в ВСУ из-за НАТО
Экс-агент MI6 Крук: ВСУ сыты по горло советами НАТО бросаться на укрепрайоны РФ