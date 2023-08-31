https://ria.ru/20230831/vsu-1893518397.html

"Сыты по горло". Экс-агент MI6 сообщил о ярости в ВСУ из-за НАТО

"Сыты по горло". Экс-агент MI6 сообщил о ярости в ВСУ из-за НАТО - РИА Новости, 31.08.2023

"Сыты по горло". Экс-агент MI6 сообщил о ярости в ВСУ из-за НАТО

Украинские военные возмущены инструкторами и генералами НАТО, которые советуют им идти в лоб на укрепленные позиции российской армии и массово гибнуть, заявил... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T22:10

2023-08-31T22:10

2023-08-31T22:10

политика

владимир зеленский

владимир путин

британская разведывательная служба mi6

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украинские военные возмущены инструкторами и генералами НАТО, которые советуют им идти в лоб на укрепленные позиции российской армии и массово гибнуть, заявил экс-агент MI6 Аластер Крук в интервью Judging Freedom."Военнослужащие сыты по горло доктринами Североатлантического альянса, из-за которых они вынуждены бросаться на российские фортификационные сооружения и терять по десять тысяч человек в месяц", — рассказал специалист.По его словам, президент страны Владимир Зеленский оказался меж двух огней. С одной стороны, на него давят ультранационалисты, требующие не идти на переговоры и продолжать военные действия. С другой — обозленные военные, массово гибнущие из-за тактических решений НАТО, отметил Крук.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной военной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а кураторы из Вашингтона и Брюсселя явно разочарованы ходом операции. Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893514849.html

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политика, владимир зеленский, владимир путин, британская разведывательная служба mi6, нато, вооруженные силы украины