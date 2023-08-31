"Не слушают": в США резко раскритиковали ВСУ
Экс-разведчик США Шаффер: ВСУ терпят поражение из-за нежелания слушать
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Если бы наступление планировали США, то ВСУ добились бы гораздо больших успехов, такое мнение выразил бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"У нас (США. — Прим. ред.) есть эффективные бронетанковые соединения, предназначенные для того, чтобы проникать вглубь обороны противника. Мы их разработали, и они хорошо себя показали в Ираке. Если бы мы это делали (планировали наступление ВСУ. — Прим. ред.), то мы бы никогда не посоветовали делать то, что они делают сейчас", — заявил он.
Эксперт тем самым обосновал свою убежденность в том, что, если американские советники и принимают участие в консультациях с Киевом, то их советы не всегда воспринимаются командованием ВСУ.
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"Либо у нас самые некомпетентные командиры и генералы на поле боя, что возможно, либо украинцы просто не принимают указаний и не слушают", — сказал Шаффер.
В качестве еще одной проблемы эксперт назвал неспособность ВСУ составить целостный план из-за того, что все члены НАТО дают разные советы.
"Все эти украинские командиры прошли подготовку в разных странах НАТО. Есть Швеция, которая говорит офицерам одно, есть Португалия, которая говорит им что-то другое, у вас есть Италия, которая говорит им что-то третье. В таких условиях вы никогда не сможете составить целостный план сражения", — подытожил он.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.