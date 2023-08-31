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Военные США и КНР провели редкую встречу на Фиджи - РИА Новости, 31.08.2023
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23:32 31.08.2023 (обновлено: 23:33 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/vstrecha-1893523992.html
Военные США и КНР провели редкую встречу на Фиджи
Военные США и КНР провели редкую встречу на Фиджи - РИА Новости, 31.08.2023
Военные США и КНР провели редкую встречу на Фиджи
Глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США Джон Акилино недавно провел редкую встречу с китайскими представителями, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T23:32
2023-08-31T23:33
в мире
сша
патрик райдер
министерство обороны сша
ллойд остин
фиджи
китай
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США Джон Акилино недавно провел редкую встречу с китайскими представителями, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Американские военные регулярно сетуют на затрудненные по политическим причинам контакты с коллегами из КНР и декларируют стремление к разблокировке каналов коммуникаций. "Я хотел бы отметить, что адмирал Акилино, глава Индо-Тихоокеанского командования, недавно встречался с представителями КНР", - сказал Райдер журналистам. Встреча, по его словам, состоялась в середине августа на военной конференции на Фиджи. Подробностей Райдер не привел. Он добавил, что с американской точки зрения нет никаких препятствий для контактов министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой, который, находясь под американскими санкциями, встречаться отказывается. "Мы продолжим добиваться открытых каналов связи", - сказал Райдер. Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что открытые каналы коммуникации с КНР по линии оборонных ведомств необходимы, чтобы снизить вероятность непреднамеренных просчетов со стороны военных двух ядерных держав.
https://ria.ru/20230830/kitay-1893054304.html
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в мире, сша, патрик райдер, министерство обороны сша, ллойд остин, фиджи, китай
В мире, США, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Фиджи, Китай
Военные США и КНР провели редкую встречу на Фиджи

Пентагон: военные США и КНР провели редкую встречу на Фиджи

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США Джон Акилино недавно провел редкую встречу с китайскими представителями, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Американские военные регулярно сетуют на затрудненные по политическим причинам контакты с коллегами из КНР и декларируют стремление к разблокировке каналов коммуникаций.
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"Я хотел бы отметить, что адмирал Акилино, глава Индо-Тихоокеанского командования, недавно встречался с представителями КНР", - сказал Райдер журналистам.
Встреча, по его словам, состоялась в середине августа на военной конференции на Фиджи. Подробностей Райдер не привел.
Он добавил, что с американской точки зрения нет никаких препятствий для контактов министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой, который, находясь под американскими санкциями, встречаться отказывается. "Мы продолжим добиваться открытых каналов связи", - сказал Райдер.
Пресс-секретарь Пентагона подчеркнул, что открытые каналы коммуникации с КНР по линии оборонных ведомств необходимы, чтобы снизить вероятность непреднамеренных просчетов со стороны военных двух ядерных держав.
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В миреСШАПатрик РайдерМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинФиджиКитай
 
 
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