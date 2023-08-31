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Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:01 31.08.2023 (обновлено: 07:41 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/voyna-1893290602.html
Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией
Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией - РИА Новости, 31.08.2023
Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией
Администрация Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в следующем году, чтобы сохранить власть в стране, такое мнение выразил известный американский... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T01:01
2023-08-31T07:41
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
россия
такер карлсон
джо байден
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Администрация Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в следующем году, чтобы сохранить власть в стране, такое мнение выразил известный американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле."Они собираются воевать с Россией. Вот, чего они хотят. Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я думаю, что это политическая мера — им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить", — заявил он.По мнению журналиста, криминализация внутренней политики США приводит к тому, что американский истеблишмент начинает считать единственным выходом для себя сохранение власти. Преследование политических оппонентов — бывшего президента США Дональда Трампа — ставит членов администрации Джо Байдена на путь, с которого невозможно свернуть из-за страха быть преследуемыми в случае проигрыша, считает Карлсон.Именно поэтому, полагает журналист, гражданам США, которые беспокоятся за свою страну, впредь придется переживать не только из-за преступлений администрации внутри страны, но и из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией."Если вы беспокоились о том, что наша политика могла стать еще более жесткой, чем она есть сейчас, вы должны переживать из-за перспективы открытой войны с Россией. Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты "случайно" упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну", — отметил Карлсон.Журналист добавил, что, если людей действительно волнует такая перспектива, необходимо давить на американский сенат, чтобы добиться мира уже сейчас. По его словам, США могли бы закончить конфликт на Украине уже сегодня, так как украинской армии без НАТО не существует. Вашингтон, на его взгляд, является единственной стороной, способной добиться мира, чтобы предотвратить глобальную войну, которая поставила бы на кон всю жизнь человечества на планете.
https://ria.ru/20230830/putin-1893054532.html
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безопасность, сша, россия, такер карлсон, джо байден, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Россия, Такер Карлсон, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО
Такер Карлсон назвал дату начала войны США с Россией

Журналист Карлсон заявил о намерении США начать войну с Россией в 2024 году

© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Администрация Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в следующем году, чтобы сохранить власть в стране, такое мнение выразил известный американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле.
"Они собираются воевать с Россией. Вот, чего они хотят. Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я думаю, что это политическая мера — им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить", — заявил он.
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По мнению журналиста, криминализация внутренней политики США приводит к тому, что американский истеблишмент начинает считать единственным выходом для себя сохранение власти. Преследование политических оппонентов — бывшего президента США Дональда Трампа — ставит членов администрации Джо Байдена на путь, с которого невозможно свернуть из-за страха быть преследуемыми в случае проигрыша, считает Карлсон.
Именно поэтому, полагает журналист, гражданам США, которые беспокоятся за свою страну, впредь придется переживать не только из-за преступлений администрации внутри страны, но и из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией.
«
"Если вы беспокоились о том, что наша политика могла стать еще более жесткой, чем она есть сейчас, вы должны переживать из-за перспективы открытой войны с Россией. Я думаю, это с легкостью может произойти. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты "случайно" упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну", — отметил Карлсон.
Журналист добавил, что, если людей действительно волнует такая перспектива, необходимо давить на американский сенат, чтобы добиться мира уже сейчас. По его словам, США могли бы закончить конфликт на Украине уже сегодня, так как украинской армии без НАТО не существует. Вашингтон, на его взгляд, является единственной стороной, способной добиться мира, чтобы предотвратить глобальную войну, которая поставила бы на кон всю жизнь человечества на планете.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАРоссияТакер КарлсонДжо БайденДональд ТрампНАТО
 
 
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