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В парке "Зарядье" пройдут открытые съемки шоу Павла Воли
В парке "Зарядье" пройдут открытые съемки шоу Павла Воли - РИА Новости, 31.08.2023
В парке "Зарядье" пройдут открытые съемки шоу Павла Воли
Открытые съемки "Шоу Воли" состоятся в парке "Зарядье" в этот четверг, и все желающие смогут их посетить, сообщает пресс-служба ТНТ. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:20
2023-08-31T13:20
2023-08-31T13:20
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Открытые съемки "Шоу Воли" состоятся в парке "Зарядье" в этот четверг, и все желающие смогут их посетить, сообщает пресс-служба ТНТ. "В четверг в парке "Зарядье" состоится одно из самых грандиозных событий фестиваля ТНТ в рамках Московского урбанистического форума: открытые съемки "Шоу Воли", – говорится в релизе. Специально для съемок в амфитеатре парка воссоздадут студию шоу. Зрители увидят привычную "гостиную" ведущего проекта Павла Воли, с креслами и огнями Москвы на заднике сцены. К юмористу также присоединяться интересные гости, которые поделятся со зрителями интересными историями и сделают сенсационные признания. Выпуск из "Зарядья" выйдет третьего сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, павел воля, зарядье, новости шоу-бизнеса, знаменитости
Шоубиз, Москва, Павел Воля, Зарядье, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости
В парке "Зарядье" пройдут открытые съемки шоу Павла Воли
В столичном парке "Зарядье" пройдут открытые съемки "Шоу Воли" на ТНТ
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Открытые съемки "Шоу Воли" состоятся в парке "Зарядье" в этот четверг, и все желающие смогут их посетить, сообщает пресс-служба ТНТ.
«
"В четверг в парке "Зарядье" состоится одно из самых грандиозных событий фестиваля ТНТ в рамках Московского урбанистического форума: открытые съемки "Шоу Воли", – говорится в релизе.
Специально для съемок в амфитеатре парка воссоздадут студию шоу. Зрители увидят привычную "гостиную" ведущего проекта Павла Воли, с креслами и огнями Москвы на заднике сцены.
К юмористу также присоединяться интересные гости, которые поделятся со зрителями интересными историями и сделают сенсационные признания.
Выпуск из "Зарядья" выйдет третьего сентября.
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