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В парке "Зарядье" пройдут открытые съемки шоу Павла Воли

В парке "Зарядье" пройдут открытые съемки шоу Павла Воли - РИА Новости, 31.08.2023

В парке "Зарядье" пройдут открытые съемки шоу Павла Воли

Открытые съемки "Шоу Воли" состоятся в парке "Зарядье" в этот четверг, и все желающие смогут их посетить, сообщает пресс-служба ТНТ. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:20

2023-08-31T13:20

2023-08-31T13:20

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Открытые съемки "Шоу Воли" состоятся в парке "Зарядье" в этот четверг, и все желающие смогут их посетить, сообщает пресс-служба ТНТ. "В четверг в парке "Зарядье" состоится одно из самых грандиозных событий фестиваля ТНТ в рамках Московского урбанистического форума: открытые съемки "Шоу Воли", – говорится в релизе. Специально для съемок в амфитеатре парка воссоздадут студию шоу. Зрители увидят привычную "гостиную" ведущего проекта Павла Воли, с креслами и огнями Москвы на заднике сцены. К юмористу также присоединяться интересные гости, которые поделятся со зрителями интересными историями и сделают сенсационные признания. Выпуск из "Зарядья" выйдет третьего сентября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

москва, павел воля, зарядье, новости шоу-бизнеса, знаменитости