https://ria.ru/20230831/ventilyatory-1893297795.html

В МЧС рассказали, зачем нужен вентилятор на пожарах

В МЧС рассказали, зачем нужен вентилятор на пожарах - РИА Новости, 31.08.2023

В МЧС рассказали, зачем нужен вентилятор на пожарах

Задымление при пожаре всегда угрожает находящимся в опасной зоне людям, в том числе спасателям; поэтому применяются специальные вентиляторы, позволяющие... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T04:10

2023-08-31T04:10

2023-08-31T04:10

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Задымление при пожаре всегда угрожает находящимся в опасной зоне людям, в том числе спасателям; поэтому применяются специальные вентиляторы, позволяющие обеспечить безопасность людей. "Использование новых строительных и отделочных материалов диктует пожарным новые условия работы и необходимость разрабатывать новые технологии пожаротушения", - рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС. Там отметили, что именно продукты горения являются основной угрозой для жизни и здоровья людей при пожарах. "Поэтому тактическая вентиляция стала важнейшим инструментом тушения пожара. Основной ее принцип заключается в том, что организуется целенаправленное движение воздушных потоков, что позволяет обеспечить снижение температуры и улучшение видимости", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что использование технологии тактической вентиляции позволяет обеспечить безопасность действий пожарно-спасательных подразделений. Вентиляционные устройства по принципу действия делятся на три основные категории. Они могут работать от электродвигателя, двигателя внутреннего сгорания, а также от водяной турбины. По мощности все вентиляционные устройства делятся на четыре основных категории. Наиболее мощные в основном устанавливают на автомобильные прицепы или платформы. "Инициатива применения тактической вентиляции на территории Москвы принадлежит Герою России, полковнику внутренней службы Евгению Чернышёву", - резюмировал представитель ведомства.

https://ria.ru/20230824/kaska-1891873735.html

https://ria.ru/20230513/mchs-1871452932.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия