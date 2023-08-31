https://ria.ru/20230831/ventilyatory-1893297795.html
В МЧС рассказали, зачем нужен вентилятор на пожарах
В МЧС рассказали, зачем нужен вентилятор на пожарах - РИА Новости, 31.08.2023
В МЧС рассказали, зачем нужен вентилятор на пожарах
Задымление при пожаре всегда угрожает находящимся в опасной зоне людям, в том числе спасателям; поэтому применяются специальные вентиляторы, позволяющие... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T04:10
2023-08-31T04:10
2023-08-31T04:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Задымление при пожаре всегда угрожает находящимся в опасной зоне людям, в том числе спасателям; поэтому применяются специальные вентиляторы, позволяющие обеспечить безопасность людей. "Использование новых строительных и отделочных материалов диктует пожарным новые условия работы и необходимость разрабатывать новые технологии пожаротушения", - рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС. Там отметили, что именно продукты горения являются основной угрозой для жизни и здоровья людей при пожарах. "Поэтому тактическая вентиляция стала важнейшим инструментом тушения пожара. Основной ее принцип заключается в том, что организуется целенаправленное движение воздушных потоков, что позволяет обеспечить снижение температуры и улучшение видимости", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что использование технологии тактической вентиляции позволяет обеспечить безопасность действий пожарно-спасательных подразделений. Вентиляционные устройства по принципу действия делятся на три основные категории. Они могут работать от электродвигателя, двигателя внутреннего сгорания, а также от водяной турбины. По мощности все вентиляционные устройства делятся на четыре основных категории. Наиболее мощные в основном устанавливают на автомобильные прицепы или платформы. "Инициатива применения тактической вентиляции на территории Москвы принадлежит Герою России, полковнику внутренней службы Евгению Чернышёву", - резюмировал представитель ведомства.
https://ria.ru/20230824/kaska-1891873735.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия
В МЧС рассказали, зачем нужен вентилятор на пожарах
МЧС: специальные вентиляторы при пожарах нужны для ликвидации задымления
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Задымление при пожаре всегда угрожает находящимся в опасной зоне людям, в том числе спасателям; поэтому применяются специальные вентиляторы, позволяющие обеспечить безопасность людей.
«
"Использование новых строительных и отделочных материалов диктует пожарным новые условия работы и необходимость разрабатывать новые технологии пожаротушения", - рассказали РИА Новости в столичном главке МЧС.
Там отметили, что именно продукты горения являются основной угрозой для жизни и здоровья людей при пожарах.
"Поэтому тактическая вентиляция стала важнейшим инструментом тушения пожара. Основной ее принцип заключается в том, что организуется целенаправленное движение воздушных потоков, что позволяет обеспечить снижение температуры и улучшение видимости", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что использование технологии тактической вентиляции позволяет обеспечить безопасность действий пожарно-спасательных подразделений.
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Вентиляционные устройства по принципу действия делятся на три основные категории. Они могут работать от электродвигателя, двигателя внутреннего сгорания, а также от водяной турбины.
По мощности все вентиляционные устройства делятся на четыре основных категории. Наиболее мощные в основном устанавливают на автомобильные прицепы или платформы.
"Инициатива применения тактической вентиляции на территории Москвы
принадлежит Герою России
, полковнику внутренней службы Евгению Чернышёву", - резюмировал представитель ведомства.
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