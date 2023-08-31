СМИ: Украина получила от США 4 из 14 обещанных систем VAMPIRE
Bloomberg: Киев в 2023 году получил 4 из 14 обещанных США систем VAMPIRE
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украина в середине 2023 года получила 4 из 14 обещанных США систем противодействия беспилотникам VAMPIRE, передает агентство Блумберг со ссылкой на Пентагон и компанию L3Harris Technologies, производящую системы.
Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что США медлят с передачей Украине комплексов VAMPIRE. Помощь была анонсирована еще в августе 2022 года, но контракт с компанией-производителем L3Harris на сумму 40 миллионов долларов утвердили лишь в декабре.
"Системы VAMPIRE были поставлены и используются украинскими вооруженными силами", - говорится в заявлении ведомства.
Как следует из оповещения для инвесторов L3Harris Technologies, 4 из первых 14 систем, на которые был заключен контракт в январе, прибыли на Украину в середине года. Остальные ВСУ должны получить к концу 2023 года.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.