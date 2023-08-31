Рейтинг@Mail.ru
При создании валюты БРИКС будут использовать опыт СССР, считают эксперты - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 31.08.2023 (обновлено: 05:17 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/valyuta-1893292504.html
При создании валюты БРИКС будут использовать опыт СССР, считают эксперты
При создании валюты БРИКС будут использовать опыт СССР, считают эксперты - РИА Новости, 31.08.2023
При создании валюты БРИКС будут использовать опыт СССР, считают эксперты
Советский опыт использования переводного рубля будет полезен при создании расчетной единицы БРИКС, говорится в исследовании Росконгресса "Деньги для БРИКС+: от... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T01:49
2023-08-31T05:17
бразилия
йоханнесбург
юар
луис инасиу лула да силва
брикс
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_2ef9df4895d3eac2c6b41ed2e380f6c7.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Советский опыт использования переводного рубля будет полезен при создании расчетной единицы БРИКС, говорится в исследовании Росконгресса "Деньги для БРИКС+: от расчетной единицы до двухконтурной валютной системы", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Страны БРИКС+ могут воспользоваться советским опытом и вернуться к двухконтурной валютной системе, когда одна денежная единица используется только для внешнеторговых операций, а другая — только на внутреннем рынке", - полагают авторы исследования. На прошедшем саммите БРИКС в Йоханнесбурге лидеры стран объединения поручили министрам финансов изучить вопрос о создании единой платежной системы. А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что члены объединения в следующем году обсудят создание единой расчетной валюты. Эксперты Росконгресса проанализировали мировой опыт использования международных расчетных систем: специальных прав заимствований (СДР) Международного валютного фонда, европейской валютной единицы ЭКЮ, которая предшествовала евро, а также советского переводного рубля.Переводной рубль появился в 1963 году, имел привязку к золоту и использовался только для безналичных внешних операций торговли между социалистическими странами. По мнению авторов исследования, именно такая двухконтурная система, при которой переводные рубли служили только средством международных расчетов, а наличные обеспечивали функционирование экономики внутри страны, лучше всего подходит для БРИКС. Тем не менее эксперты признают, что такая система может устроить не всех членов объединения. "Идея двухконтурной валютной системы близка Бразилии, ЮАР и России, структура экспорта которых построена на сырьевых товарах. При ее реализации стоимость национальной валюты в гораздо меньшей степени будет зависеть от биржевых цен на нефть, металлы или сельхозпродукцию", – говорится в докладе."Однако представители КНР и Индии, которые в существенных объемах экспортируют товары с большей долей добавленной стоимости, изготовленные в том числе из импортных комплектующих, или же активно продают на экспорт услуги (например, разработку программного обеспечения), пока никак не прокомментировали предложение возродить переводной рубль на новой технологической основе", – признают авторы. В любом случае странам БРИКС придется искать новые решения, поскольку ни одна из исторически существовавших на наднациональном уровне расчетных единиц не годится для бездумного копирования, отмечается в документе.
https://ria.ru/20230830/gruppa-1893202044.html
бразилия
йоханнесбург
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_95bfad54b916e8d8138c2f084933d446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, йоханнесбург, юар, луис инасиу лула да силва, брикс, экономика
Бразилия, Йоханнесбург, ЮАР, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС, Экономика
При создании валюты БРИКС будут использовать опыт СССР, считают эксперты

Росконгресс: советский переводной рубль может стать прототипом для валюты БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Советский опыт использования переводного рубля будет полезен при создании расчетной единицы БРИКС, говорится в исследовании Росконгресса "Деньги для БРИКС+: от расчетной единицы до двухконтурной валютной системы", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"Страны БРИКС+ могут воспользоваться советским опытом и вернуться к двухконтурной валютной системе, когда одна денежная единица используется только для внешнеторговых операций, а другая — только на внутреннем рынке", - полагают авторы исследования.
На прошедшем саммите БРИКС в Йоханнесбурге лидеры стран объединения поручили министрам финансов изучить вопрос о создании единой платежной системы. А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что члены объединения в следующем году обсудят создание единой расчетной валюты. Эксперты Росконгресса проанализировали мировой опыт использования международных расчетных систем: специальных прав заимствований (СДР) Международного валютного фонда, европейской валютной единицы ЭКЮ, которая предшествовала евро, а также советского переводного рубля.
Переводной рубль появился в 1963 году, имел привязку к золоту и использовался только для безналичных внешних операций торговли между социалистическими странами. По мнению авторов исследования, именно такая двухконтурная система, при которой переводные рубли служили только средством международных расчетов, а наличные обеспечивали функционирование экономики внутри страны, лучше всего подходит для БРИКС.
Тем не менее эксперты признают, что такая система может устроить не всех членов объединения. "Идея двухконтурной валютной системы близка Бразилии, ЮАР и России, структура экспорта которых построена на сырьевых товарах. При ее реализации стоимость национальной валюты в гораздо меньшей степени будет зависеть от биржевых цен на нефть, металлы или сельхозпродукцию", – говорится в докладе.
"Однако представители КНР и Индии, которые в существенных объемах экспортируют товары с большей долей добавленной стоимости, изготовленные в том числе из импортных комплектующих, или же активно продают на экспорт услуги (например, разработку программного обеспечения), пока никак не прокомментировали предложение возродить переводной рубль на новой технологической основе", – признают авторы.
В любом случае странам БРИКС придется искать новые решения, поскольку ни одна из исторически существовавших на наднациональном уровне расчетных единиц не годится для бездумного копирования, отмечается в документе.
Мечеть Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В Египте создали группу по вопросам сотрудничества с БРИКС
Вчера, 16:23
 
БразилияЙоханнесбургЮАРЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКСЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала