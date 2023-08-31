https://ria.ru/20230831/vagner-1893368972.html
Лукашенко ответил Польше на требования вывести "Вагнер" из Белоруссии
Лукашенко ответил Польше на требования вывести "Вагнер" из Белоруссии - РИА Новости, 31.08.2023
Лукашенко ответил Польше на требования вывести "Вагнер" из Белоруссии
Власти Польши и стран Балтии должны вывести со своей территории иностранных военных прежде, чем требовать от Минска вывода бойцов ЧВК "Вагнер", заявил президент РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:00
2023-08-31T13:00
2023-08-31T16:24
белоруссия
польша
минск
александр лукашенко
александр вольфович
мариуш каминьский
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МИНСК, 31 авг — РИА Новости. Власти Польши и стран Балтии должны вывести со своей территории иностранных военных прежде, чем требовать от Минска вывода бойцов ЧВК "Вагнер", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это — необоснованные и глупые требования", — цитирует политика Sputnik Беларусь. По его словам, балтийские государства "при этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования".Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Минска, чтобы бойцы частной военной компании "Вагнер" немедленно покинули территорию Белоруссии, а также чтобы власти убрали мигрантов из пограничной зоны. Госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович назвал заявления западных политиков об угрозе со стороны вагнеровцев ложью, а привлечение "военных профессионалов" для поддержания боеготовности и обучения своих силовиков — "нормальной международной практикой".
https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892250175.html
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белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, александр вольфович, мариуш каминьский
Белоруссия, Польша, Минск, Александр Лукашенко, Александр Вольфович, Мариуш Каминьский
Лукашенко ответил Польше на требования вывести "Вагнер" из Белоруссии
Лукашенко назвал глупыми призывы Польши и Балтии вывести "Вагнер" из Белоруссии