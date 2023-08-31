Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко ответил Польше на требования вывести "Вагнер" из Белоруссии - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 31.08.2023 (обновлено: 16:24 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/vagner-1893368972.html
Лукашенко ответил Польше на требования вывести "Вагнер" из Белоруссии
Лукашенко ответил Польше на требования вывести "Вагнер" из Белоруссии - РИА Новости, 31.08.2023
Лукашенко ответил Польше на требования вывести "Вагнер" из Белоруссии
Власти Польши и стран Балтии должны вывести со своей территории иностранных военных прежде, чем требовать от Минска вывода бойцов ЧВК "Вагнер", заявил президент РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:00
2023-08-31T16:24
белоруссия
польша
минск
александр лукашенко
александр вольфович
мариуш каминьский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885255131_49:0:1231:665_1920x0_80_0_0_16a5e3ac7258a564a98281ef3a13207f.jpg
МИНСК, 31 авг — РИА Новости. Власти Польши и стран Балтии должны вывести со своей территории иностранных военных прежде, чем требовать от Минска вывода бойцов ЧВК "Вагнер", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это — необоснованные и глупые требования", — цитирует политика Sputnik Беларусь. По его словам, балтийские государства "при этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования".Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Минска, чтобы бойцы частной военной компании "Вагнер" немедленно покинули территорию Белоруссии, а также чтобы власти убрали мигрантов из пограничной зоны. Госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович назвал заявления западных политиков об угрозе со стороны вагнеровцев ложью, а привлечение "военных профессионалов" для поддержания боеготовности и обучения своих силовиков — "нормальной международной практикой".
https://ria.ru/20230825/lukashenko-1892250175.html
https://ria.ru/20230829/vagner-1892915692.html
белоруссия
польша
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885255131_132:0:1269:853_1920x0_80_0_0_62c5a5751f3dc41fdeee4c1aee28381d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, польша, минск, александр лукашенко, александр вольфович, мариуш каминьский
Белоруссия, Польша, Минск, Александр Лукашенко, Александр Вольфович, Мариуш Каминьский
Лукашенко ответил Польше на требования вывести "Вагнер" из Белоруссии

Лукашенко назвал глупыми призывы Польши и Балтии вывести "Вагнер" из Белоруссии

© Фото : Министерство обороны Республики БеларусьСовместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами "Группы Вагнера"
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами Группы Вагнера - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами "Группы Вагнера". Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 авг — РИА Новости. Власти Польши и стран Балтии должны вывести со своей территории иностранных военных прежде, чем требовать от Минска вывода бойцов ЧВК "Вагнер", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это — необоснованные и глупые требования", — цитирует политика Sputnik Беларусь.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Лукашенко заявил, что бойцы группы "Вагнер" не бегут из Белоруссии
25 августа, 16:31
По его словам, балтийские государства "при этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования".
Главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от Минска, чтобы бойцы частной военной компании "Вагнер" немедленно покинули территорию Белоруссии, а также чтобы власти убрали мигрантов из пограничной зоны.
Госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович назвал заявления западных политиков об угрозе со стороны вагнеровцев ложью, а привлечение "военных профессионалов" для поддержания боеготовности и обучения своих силовиков — "нормальной международной практикой".
Совместные тренировки белорусских военнослужащих с бойцами группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Минске прокомментировали заявления Запада об угрозе от "Вагнера"
29 августа, 15:08
 
БелоруссияПольшаМинскАлександр ЛукашенкоАлександр ВольфовичМариуш Каминьский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала