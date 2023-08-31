https://ria.ru/20230831/ussuriysk-1893307626.html

В затопленном районе Уссурийска начали эвакуацию жителей

В затопленном районе Уссурийска начали эвакуацию жителей - РИА Новости, 31.08.2023

В затопленном районе Уссурийска начали эвакуацию жителей

Спасатели начали эвакуацию жителей части Уссурийского городского округа Приморья из-за угрозы подмыва дамбы после ливней, сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:20

2023-08-31T08:20

2023-08-31T12:04

происшествия

уссурийск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 31 авг – РИА Новости. Спасатели начали эвакуацию жителей части Уссурийского городского округа Приморья из-за угрозы подмыва дамбы после ливней, сообщает администрация муниципалитета. Южный циклон 29 августа принес в Приморье ливни, затопило множество дорог и подворий, нарушен проезд в десятки населенных пунктов. Юг региона оказался отрезан от транспортного сообщения, туристов оттуда будут эвакуировать силами Тихоокеанского флота. Также серьезно пострадал Уссурийск: в среду там из-за роста уровня воды в реках Раздольная и Раковка были эвакуированы 46 человек, 16 из них поселили в пункте временного размещения. "В связи с угрозой подмыва дамбы жителей Пуциловской территории эвакуируют из домов и отправляют в безопасные места на возвышенности", - говорится в сообщении. Позже спасатели уточнили, что всего эвакуировали 170 человек, в том числе 30 детей. В Пуциловку направили муниципальные автобусы, чтобы вывезти жителей в Уссурийск, некоторые выехали на личном транспорте самостоятельно, сообщили в ГУМЧС региона. "Существует угроза затопления села Пуциловка", - добавили в ведомстве.После наводнения из-за тайфуна "Ханун" 12-13 августа на Малоказаченском водохранилище был установлен дежурный круглосуточный пост. В четверг с него поступила информация, что паводковый водосброс на водохранилище не справляется со своей функцией, поэтому возможен подмыв грунта. По данным властей, есть угроза подтопления домохозяйств. Жителей эвакуируют спасатели. Администрация городского округа отмечает, что сейчас нет проезда к селам Утесное, Красный Яр, Линевичи, Кугуки, Корсаковка, Яконовка, Кроуновка и на улицу Заречная села Корфовка. Силами МЧС организованы лодочные переправы, а также переправы с использованием высокопроходимой техники. Автомобильное сообщение с селом Горно-Таежное, железнодорожной станцией Лимичевка возможно только на высокопроходимой технике.

https://ria.ru/20230815/delo-1890124634.html

уссурийск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, уссурийск, приморский край