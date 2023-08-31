https://ria.ru/20230831/ukraina-1893514849.html

Население уйдет. В США раскрыли, к чему привел план Зеленского по России

Население уйдет. В США раскрыли, к чему привел план Зеленского по России - РИА Новости, 31.08.2023

Население уйдет. В США раскрыли, к чему привел план Зеленского по России

Желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению ВСУ в летней кампании и бегству шести миллионов граждан страны... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T21:30

2023-08-31T21:30

2023-08-31T21:30

политика

польша

украина

владимир зеленский

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению ВСУ в летней кампании и бегству шести миллионов граждан страны в Польшу, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."После провала украинского контрнаступления фронт начнет сыпаться, а ВСУ откатятся к Днепру, поскольку это последняя линия обороны, на которой они смогут защищаться. Затем около шести миллионов украинцев окажутся беженцами. Они направятся на Запад", — спрогнозировал эксперт.По мнению Риттера, мигранты спровоцируют серьезный кризис в странах Европы, в том числе и в Польше."Ничего хорошего из этой ситуации не выйдет", — резюмировал он.Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной военной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893405175.html

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политика, польша, украина, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, россия