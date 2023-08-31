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Население уйдет. В США раскрыли, к чему привел план Зеленского по России - РИА Новости, 31.08.2023
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21:30 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893514849.html
Население уйдет. В США раскрыли, к чему привел план Зеленского по России
Население уйдет. В США раскрыли, к чему привел план Зеленского по России - РИА Новости, 31.08.2023
Население уйдет. В США раскрыли, к чему привел план Зеленского по России
Желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению ВСУ в летней кампании и бегству шести миллионов граждан страны... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T21:30
2023-08-31T21:30
политика
польша
украина
владимир зеленский
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению ВСУ в летней кампании и бегству шести миллионов граждан страны в Польшу, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."После провала украинского контрнаступления фронт начнет сыпаться, а ВСУ откатятся к Днепру, поскольку это последняя линия обороны, на которой они смогут защищаться. Затем около шести миллионов украинцев окажутся беженцами. Они направятся на Запад", — спрогнозировал эксперт.По мнению Риттера, мигранты спровоцируют серьезный кризис в странах Европы, в том числе и в Польше."Ничего хорошего из этой ситуации не выйдет", — резюмировал он.Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные западной военной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893405175.html
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политика, польша, украина, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, россия
Политика, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Россия
Население уйдет. В США раскрыли, к чему привел план Зеленского по России

Экс-разведчик США Риттер: миллионы украинцев сбегут в Польшу после разгрома ВСУ

© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Желание президента Украины Владимира Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению ВСУ в летней кампании и бегству шести миллионов граждан страны в Польшу, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«
"После провала украинского контрнаступления фронт начнет сыпаться, а ВСУ откатятся к Днепру, поскольку это последняя линия обороны, на которой они смогут защищаться. Затем около шести миллионов украинцев окажутся беженцами. Они направятся на Запад", — спрогнозировал эксперт.
По мнению Риттера, мигранты спровоцируют серьезный кризис в странах Европы, в том числе и в Польше.
"Ничего хорошего из этой ситуации не выйдет", — резюмировал он.
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Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. ВСУ, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
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ПолитикаПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАРоссия
 
 
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