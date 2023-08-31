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Лавров обсудил с главой МИД Турции "формулу мира" Зеленского - РИА Новости, 31.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 31.08.2023 (обновлено: 17:40 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893452150.html
Лавров обсудил с главой МИД Турции "формулу мира" Зеленского
Лавров обсудил с главой МИД Турции "формулу мира" Зеленского - РИА Новости, 31.08.2023
Лавров обсудил с главой МИД Турции "формулу мира" Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что объяснил причины неприемлемости для Москвы "формулы мира" Зеленского своему турецкому коллеге Хакану Фидану на... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:27
2023-08-31T17:40
специальная военная операция на украине
турция
украина
москва
россия
сергей лавров
хакан фидан
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что объяснил причины неприемлемости для Москвы "формулы мира" Зеленского своему турецкому коллеге Хакану Фидану на переговорах в четверг."Говорили о ситуации на Украине и вокруг нее, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского. Мы объяснили, почему невозможно полагаться на те усилия, которые в этом направлении предпринимаются и этими усилиями пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечить равную, неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой турецкого МИД в Москве.
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890713229.html
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турция, украина, москва, россия, сергей лавров, хакан фидан
Специальная военная операция на Украине, Турция, Украина, Москва, Россия, Сергей Лавров, Хакан Фидан
Лавров обсудил с главой МИД Турции "формулу мира" Зеленского

Лавров объяснил Фидану причину неприемлемости для России формулы мира Зеленского

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что объяснил причины неприемлемости для Москвы "формулы мира" Зеленского своему турецкому коллеге Хакану Фидану на переговорах в четверг.
"Говорили о ситуации на Украине и вокруг нее, включая инициативы, которые призваны продвигать неприемлемую, ультимативную и заведомо провальную так называемую формулу мира Зеленского. Мы объяснили, почему невозможно полагаться на те усилия, которые в этом направлении предпринимаются и этими усилиями пытаются подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечить равную, неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой турецкого МИД в Москве.
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Специальная военная операция на УкраинеТурцияУкраинаМоскваРоссияСергей ЛавровХакан Фидан
 
 
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