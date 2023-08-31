https://ria.ru/20230831/ukraina-1893434932.html

На Украине погиб британский наемник, воевавший на стороне Киева

На Украине погиб британский наемник, воевавший на стороне Киева - РИА Новости, 31.08.2023

На Украине погиб британский наемник, воевавший на стороне Киева

Британский наемник Сэм Ньюи, воевавший на стороне ВСУ, погиб при минометном обстреле, пишет издание Telegraph со ссылкой на его родственников. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T16:39

2023-08-31T16:39

2023-08-31T18:31

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Британский наемник Сэм Ньюи, воевавший на стороне ВСУ, погиб при минометном обстреле, пишет издание Telegraph со ссылкой на его родственников. "Сэм Ньюи, 22 года, студент из Бирмингема, не имеющий военного опыта, был членом иностранного добровольческого отряда, известного как "Темные ангелы", сражавшегося на стороне Киева. Его смерть в среду была подтверждена его братом Дэном", — говорится в публикации.По словам брата погибшего, который также участвовал в боях на Украине, Ньюи "отдал жизнь за людей, которых никогда не знал".Подразделение "Темные ангелы" создал бывший парашютист из Великобритании Дэниел Берк. По данным СМИ, 36-летний выходец из Манчестера служил в парашютно-десантном полку, в том числе в Афганистане. Затем он отправился в Сирию к курдским бойцам, воевавшим против ИГ*. По возвращении на родину Берка обвинили в оказании помощи курдским отрядам YPG при планировании терактов против Турции. В итоге мужчина провел под стражей семь месяцев. В прошлом году Берк приехал на Украину, организовав собственное подразделение "Темные ангелы", однако затем перестал участвовать в боевых действиях и начал помогать в эвакуации из прифронтовой зоны. В середине августа он пропал без вести.Как заявляли в российском Минобороны, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь в ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.За время специальной военной операции уничтожено более 4,8 тысячи наемников, еще столько же сбежали с Украины, добавили в военном ведомстве.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230827/naemniki-1892473453.html

https://ria.ru/20230822/poslanie-1891420935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, исламское государство, киев, бирмингем