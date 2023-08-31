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На Украине погиб британский наемник, воевавший на стороне Киева - РИА Новости, 31.08.2023
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16:39 31.08.2023 (обновлено: 18:31 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893434932.html
На Украине погиб британский наемник, воевавший на стороне Киева
На Украине погиб британский наемник, воевавший на стороне Киева - РИА Новости, 31.08.2023
На Украине погиб британский наемник, воевавший на стороне Киева
Британский наемник Сэм Ньюи, воевавший на стороне ВСУ, погиб при минометном обстреле, пишет издание Telegraph со ссылкой на его родственников. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:39
2023-08-31T18:31
в мире
украина
исламское государство
киев
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Британский наемник Сэм Ньюи, воевавший на стороне ВСУ, погиб при минометном обстреле, пишет издание Telegraph со ссылкой на его родственников. "Сэм Ньюи, 22 года, студент из Бирмингема, не имеющий военного опыта, был членом иностранного добровольческого отряда, известного как "Темные ангелы", сражавшегося на стороне Киева. Его смерть в среду была подтверждена его братом Дэном", — говорится в публикации.По словам брата погибшего, который также участвовал в боях на Украине, Ньюи "отдал жизнь за людей, которых никогда не знал".Подразделение "Темные ангелы" создал бывший парашютист из Великобритании Дэниел Берк. По данным СМИ, 36-летний выходец из Манчестера служил в парашютно-десантном полку, в том числе в Афганистане. Затем он отправился в Сирию к курдским бойцам, воевавшим против ИГ*. По возвращении на родину Берка обвинили в оказании помощи курдским отрядам YPG при планировании терактов против Турции. В итоге мужчина провел под стражей семь месяцев. В прошлом году Берк приехал на Украину, организовав собственное подразделение "Темные ангелы", однако затем перестал участвовать в боевых действиях и начал помогать в эвакуации из прифронтовой зоны. В середине августа он пропал без вести.Как заявляли в российском Минобороны, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь в ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.За время специальной военной операции уничтожено более 4,8 тысячи наемников, еще столько же сбежали с Украины, добавили в военном ведомстве.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230827/naemniki-1892473453.html
https://ria.ru/20230822/poslanie-1891420935.html
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в мире, украина, исламское государство, киев, бирмингем
В мире, Украина, Исламское государство, Киев, Бирмингем
На Украине погиб британский наемник, воевавший на стороне Киева

На Украине погиб британский наемник Сэм Ньюи, воевавший на стороне Киева

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские солдаты . Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Британский наемник Сэм Ньюи, воевавший на стороне ВСУ, погиб при минометном обстреле, пишет издание Telegraph со ссылкой на его родственников.
"Сэм Ньюи, 22 года, студент из Бирмингема, не имеющий военного опыта, был членом иностранного добровольческого отряда, известного как "Темные ангелы", сражавшегося на стороне Киева. Его смерть в среду была подтверждена его братом Дэном", — говорится в публикации.
© Фото : опубликовано @dan.newey.3Сэм Ньюи
Сэм Ньюи - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© Фото : опубликовано @dan.newey.3
Сэм Ньюи
По словам брата погибшего, который также участвовал в боях на Украине, Ньюи "отдал жизнь за людей, которых никогда не знал".
Подразделение "Темные ангелы" создал бывший парашютист из Великобритании Дэниел Берк. По данным СМИ, 36-летний выходец из Манчестера служил в парашютно-десантном полку, в том числе в Афганистане. Затем он отправился в Сирию к курдским бойцам, воевавшим против ИГ*. По возвращении на родину Берка обвинили в оказании помощи курдским отрядам YPG при планировании терактов против Турции. В итоге мужчина провел под стражей семь месяцев.
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В прошлом году Берк приехал на Украину, организовав собственное подразделение "Темные ангелы", однако затем перестал участвовать в боевых действиях и начал помогать в эвакуации из прифронтовой зоны. В середине августа он пропал без вести.
Как заявляли в российском Минобороны, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь в ВСУ Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.
За время специальной военной операции уничтожено более 4,8 тысячи наемников, еще столько же сбежали с Украины, добавили в военном ведомстве.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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