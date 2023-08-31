https://ria.ru/20230831/ukraina-1893420221.html
Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ более 1000 беспилотников
Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ более 1000 беспилотников - РИА Новости, 31.08.2023
Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ более 1000 беспилотников
Вице-премьер Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил в четверг о передаче украинским военным более 1000 беспилотников. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:40
2023-08-31T15:40
2023-08-31T15:40
в мире
украина
михаил федоров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-премьер Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил в четверг о передаче украинским военным более 1000 беспилотников. "Усиливаем "Армию дронов". Отправили на фронт более 1000 беспилотников (900 FPV - дронов, а также более 100 Mavic и Matrice - ред.) и 30 роботизированных систем. Это украинские инновационные разработки, которые помогут военным отдаленно вести бой", - написал Федоров. Он уточнил, что для ВСУ передали также 25 боевых турелей "Сабля" с дистанционным управлением. По словам Федорова, эта система для оружия, которую можно установить на автомобиле, в блиндаж, окоп или другое место. В марте глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь сообщал, что на закупку беспилотников для украинской армии из бюджета будет направлено дополнительные 31,6 миллиарда гривен (около 867 миллионов долларов).
https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889409848.html
https://ria.ru/20230831/drony-1893364225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, михаил федоров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины
Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ более 1000 беспилотников
ВСУ получили 1000 беспилотников, 30 роботизированных систем и 25 турелей