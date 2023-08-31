https://ria.ru/20230831/ukraina-1893420221.html

Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ более 1000 беспилотников

Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ более 1000 беспилотников - РИА Новости, 31.08.2023

Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ более 1000 беспилотников

Вице-премьер Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил в четверг о передаче украинским военным более 1000 беспилотников. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T15:40

2023-08-31T15:40

2023-08-31T15:40

в мире

украина

михаил федоров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-премьер Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил в четверг о передаче украинским военным более 1000 беспилотников. "Усиливаем "Армию дронов". Отправили на фронт более 1000 беспилотников (900 FPV - дронов, а также более 100 Mavic и Matrice - ред.) и 30 роботизированных систем. Это украинские инновационные разработки, которые помогут военным отдаленно вести бой", - написал Федоров. Он уточнил, что для ВСУ передали также 25 боевых турелей "Сабля" с дистанционным управлением. По словам Федорова, эта система для оружия, которую можно установить на автомобиле, в блиндаж, окоп или другое место. В марте глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь сообщал, что на закупку беспилотников для украинской армии из бюджета будет направлено дополнительные 31,6 миллиарда гривен (около 867 миллионов долларов).

https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889409848.html

https://ria.ru/20230831/drony-1893364225.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, михаил федоров, вооруженные силы украины