Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ более 1000 беспилотников - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893420221.html
Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ более 1000 беспилотников
Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ более 1000 беспилотников - РИА Новости, 31.08.2023
Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ более 1000 беспилотников
Вице-премьер Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил в четверг о передаче украинским военным более 1000 беспилотников. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T15:40
2023-08-31T15:40
в мире
украина
михаил федоров
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-премьер Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил в четверг о передаче украинским военным более 1000 беспилотников. "Усиливаем "Армию дронов". Отправили на фронт более 1000 беспилотников (900 FPV - дронов, а также более 100 Mavic и Matrice - ред.) и 30 роботизированных систем. Это украинские инновационные разработки, которые помогут военным отдаленно вести бой", - написал Федоров. Он уточнил, что для ВСУ передали также 25 боевых турелей "Сабля" с дистанционным управлением. По словам Федорова, эта система для оружия, которую можно установить на автомобиле, в блиндаж, окоп или другое место. В марте глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь сообщал, что на закупку беспилотников для украинской армии из бюджета будет направлено дополнительные 31,6 миллиарда гривен (около 867 миллионов долларов).
https://ria.ru/20230811/spetsoperatsiya-1889409848.html
https://ria.ru/20230831/drony-1893364225.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ec6a9f870479517064b0f47ceabe226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, михаил федоров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины
Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ более 1000 беспилотников

ВСУ получили 1000 беспилотников, 30 роботизированных систем и 25 турелей

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вице-премьер Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил в четверг о передаче украинским военным более 1000 беспилотников.
"Усиливаем "Армию дронов". Отправили на фронт более 1000 беспилотников (900 FPV - дронов, а также более 100 Mavic и Matrice - ред.) и 30 роботизированных систем. Это украинские инновационные разработки, которые помогут военным отдаленно вести бой", - написал Федоров.
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ
11 августа, 05:05
Он уточнил, что для ВСУ передали также 25 боевых турелей "Сабля" с дистанционным управлением. По словам Федорова, эта система для оружия, которую можно установить на автомобиле, в блиндаж, окоп или другое место.
В марте глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь сообщал, что на закупку беспилотников для украинской армии из бюджета будет направлено дополнительные 31,6 миллиарда гривен (около 867 миллионов долларов).
Установка бронированной пленки на окнах в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
ВСУ за сутки атаковали два белгородских села дронами-камикадзе
12:42
 
В миреУкраинаМихаил ФедоровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала