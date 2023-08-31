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"Кульминация боев". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина
"Кульминация боев". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина - РИА Новости, 31.08.2023
"Кульминация боев". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина
Владимиру Зеленскому и правительству Украины придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта в стране, пишет обозреватель чешской газеты... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T14:44
2023-08-31T14:44
2023-08-31T17:16
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Владимиру Зеленскому и правительству Украины придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта в стране, пишет обозреватель чешской газеты Lidovky Ян Махачек."Если украинское контрнаступление достигнет кульминации в конце августа — начале сентября, то конфликт может быть заморожен по фронтовой линии, а со временем Украина формально или неформально отказалась бы от четырех регионов в обмен на американские (западные) гарантии безопасности", — рассуждает автор.Он отметил, что никакие новые поставки вооружений, в числе которых будут самолеты F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS, не помогут Киеву переломить ситуацию на поле боя. Преимущество, как ожидается, будет за российскими Военно-воздушными силами и ПВО, подчеркнул колумнист.По мнению Махачека, заморозка конфликта снизит напряженность в отношениях с Россией и позволит сформировать новую архитектуру безопасности в Европе. После завершения горячей фазы противостояния США смогут переключить свое внимание на Тихоокеанский регион, где находится их ключевой соперник, резюмировал он.ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом операции. Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
"Кульминация боев". Зеленскому показали, в каких границах останется Украина
Lidovky: Украине придется отказаться от четырех регионов для мира с Россией