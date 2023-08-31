Киев попросил Запад обеспечить безопасность зернового коридора
Киев попросил Запад обеспечить безопасность зернового коридора в Черном море
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников обеспечить безопасность альтернативного зернового коридора в Черном море и предоставить для этого Киеву системы ПВО.
"Мы разработали альтернативный коридор, по которому суда покидают украинские порты и практически сразу попадают в территориальные воды Румынии... Пожалуйста, подумайте, как вы можете помочь обеспечить безопасность этого зернового коридора, пока суда все еще находятся в территориальных водах Украины", - заявил Кулеба во время выступления на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо.
Кулеба уточнил, что под помощью он имеет в виду системы ПВО.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.