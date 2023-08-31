Рейтинг@Mail.ru
Киев попросил Запад обеспечить безопасность зернового коридора - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893358575.html
Киев попросил Запад обеспечить безопасность зернового коридора
Киев попросил Запад обеспечить безопасность зернового коридора - РИА Новости, 31.08.2023
Киев попросил Запад обеспечить безопасность зернового коридора
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников обеспечить безопасность альтернативного зернового коридора в Черном море и предоставить для этого... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:14
2023-08-31T12:14
россия
киев
украина
владимир путин
дмитрий кулеба
оон
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:173:2103:1356_1920x0_80_0_0_a8a22dcbfa2ccef8567812baf67b0b01.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников обеспечить безопасность альтернативного зернового коридора в Черном море и предоставить для этого Киеву системы ПВО. "Мы разработали альтернативный коридор, по которому суда покидают украинские порты и практически сразу попадают в территориальные воды Румынии... Пожалуйста, подумайте, как вы можете помочь обеспечить безопасность этого зернового коридора, пока суда все еще находятся в территориальных водах Украины", - заявил Кулеба во время выступления на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо. Кулеба уточнил, что под помощью он имеет в виду системы ПВО. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230831/sdelka-1893303710.html
https://ria.ru/20230829/sdelka-1892819237.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:0:1869:1402_1920x0_80_0_0_c9c88ee1527de944c74f6c832f42d75e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, владимир путин, дмитрий кулеба, оон, евросоюз, в мире
Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, ООН, Евросоюз, В мире
Киев попросил Запад обеспечить безопасность зернового коридора

Киев попросил Запад обеспечить безопасность зернового коридора в Черном море

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников обеспечить безопасность альтернативного зернового коридора в Черном море и предоставить для этого Киеву системы ПВО.
"Мы разработали альтернативный коридор, по которому суда покидают украинские порты и практически сразу попадают в территориальные воды Румынии... Пожалуйста, подумайте, как вы можете помочь обеспечить безопасность этого зернового коридора, пока суда все еще находятся в территориальных водах Украины", - заявил Кулеба во время выступления на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо.
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Источник назвал ситуацию в переговорах по зерновой сделке сложной
07:25
Кулеба уточнил, что под помощью он имеет в виду системы ПВО.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Путин и Эрдоган могут обсудить новую формулу зерновой сделки, пишут СМИ
29 августа, 09:02
 
РоссияКиевУкраинаВладимир ПутинДмитрий КулебаООНЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала