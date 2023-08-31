https://ria.ru/20230831/ukraina-1893358575.html

Киев попросил Запад обеспечить безопасность зернового коридора

Киев попросил Запад обеспечить безопасность зернового коридора - РИА Новости, 31.08.2023

Киев попросил Запад обеспечить безопасность зернового коридора

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников обеспечить безопасность альтернативного зернового коридора в Черном море и предоставить для этого... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:14

2023-08-31T12:14

2023-08-31T12:14

россия

киев

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников обеспечить безопасность альтернативного зернового коридора в Черном море и предоставить для этого Киеву системы ПВО. "Мы разработали альтернативный коридор, по которому суда покидают украинские порты и практически сразу попадают в территориальные воды Румынии... Пожалуйста, подумайте, как вы можете помочь обеспечить безопасность этого зернового коридора, пока суда все еще находятся в территориальных водах Украины", - заявил Кулеба во время выступления на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо. Кулеба уточнил, что под помощью он имеет в виду системы ПВО. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230831/sdelka-1893303710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, украина, владимир путин, дмитрий кулеба, оон, евросоюз, в мире