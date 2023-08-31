https://ria.ru/20230831/ukraina-1893346870.html

Медведев оценил падение численности населения на Украине

Медведев оценил падение численности населения на Украине - РИА Новости, 31.08.2023

Медведев оценил падение численности населения на Украине

На Украине сейчас проживает 19,7 миллионов человек, что составляет 40% от численности населения начала XXI века, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T11:30

2023-08-31T11:30

2023-08-31T11:51

украина

дмитрий медведев

в мире

киев

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На Украине сейчас проживает 19,7 миллионов человек, что составляет 40% от численности населения начала XXI века, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Когда мы вычитаем сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр., получаем совсем грустные цифры. А именно - численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек. За пределами страны - уже 17,9 млн. По сути половина от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века", - написал Медведев в своем телеграм-канале."Поэтому самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404. Код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена", - заключил Медведев.

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893137454.html

украина

киев

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Дарья Буймова

украина, дмитрий медведев, в мире, киев, россия