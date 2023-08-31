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Медведев оценил падение численности населения на Украине - РИА Новости, 31.08.2023
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11:30 31.08.2023 (обновлено: 11:51 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893346870.html
Медведев оценил падение численности населения на Украине
Медведев оценил падение численности населения на Украине - РИА Новости, 31.08.2023
Медведев оценил падение численности населения на Украине
На Украине сейчас проживает 19,7 миллионов человек, что составляет 40% от численности населения начала XXI века, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:30
2023-08-31T11:51
украина
дмитрий медведев
в мире
киев
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На Украине сейчас проживает 19,7 миллионов человек, что составляет 40% от численности населения начала XXI века, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Когда мы вычитаем сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр., получаем совсем грустные цифры. А именно - численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек. За пределами страны - уже 17,9 млн. По сути половина от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века", - написал Медведев в своем телеграм-канале."Поэтому самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404. Код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена", - заключил Медведев.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893137454.html
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украина, дмитрий медведев, в мире, киев, россия
Украина, Дмитрий Медведев, В мире, Киев, Россия
Медведев оценил падение численности населения на Украине

Медведев назвал Украину ошибкой 404, откуда люди сбежали

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На Украине сейчас проживает 19,7 миллионов человек, что составляет 40% от численности населения начала XXI века, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Когда мы вычитаем сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр., получаем совсем грустные цифры. А именно - численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек. За пределами страны - уже 17,9 млн. По сути половина от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века", - написал Медведев в своем телеграм-канале.
"Поэтому самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404. Код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена", - заключил Медведев.
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