https://ria.ru/20230831/ukraina-1893346870.html
Медведев оценил падение численности населения на Украине
Медведев оценил падение численности населения на Украине - РИА Новости, 31.08.2023
Медведев оценил падение численности населения на Украине
На Украине сейчас проживает 19,7 миллионов человек, что составляет 40% от численности населения начала XXI века, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T11:30
2023-08-31T11:30
2023-08-31T11:51
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На Украине сейчас проживает 19,7 миллионов человек, что составляет 40% от численности населения начала XXI века, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Когда мы вычитаем сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр., получаем совсем грустные цифры. А именно - численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек. За пределами страны - уже 17,9 млн. По сути половина от 37 млн в 2022 году и около 40% от численности населения в начале XXI века", - написал Медведев в своем телеграм-канале."Поэтому самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404. Код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена", - заключил Медведев.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893137454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Украина, Дмитрий Медведев, В мире, Киев, Россия
Медведев оценил падение численности населения на Украине
Медведев назвал Украину ошибкой 404, откуда люди сбежали