https://ria.ru/20230831/ukraina-1893308456.html

Депутат Рады анонсировал отставку министра обороны Резникова

Депутат Рады анонсировал отставку министра обороны Резникова - РИА Новости, 31.08.2023

Депутат Рады анонсировал отставку министра обороны Резникова

Новым министром обороны Украины станет действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров, а действующий глава военного ведомства Алексей Резников отправится... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T08:35

2023-08-31T08:35

2023-08-31T11:10

в мире

украина

великобритания

алексей резников

владимир зеленский

алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Новым министром обороны Украины станет действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров, а действующий глава военного ведомства Алексей Резников отправится служить послом Киева в Великобритании, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале."По моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не доказаны. На место министра обороны будет подан наш экс-коллега по фракции, а сейчас глава Фонда госимущества Рустем Умеров", — говорится в публикации.Рокировка произойдет на следующей неделе, добавил депутат. При этом кто возглавит фонд, пока не известно. Железняк также заметил, что "современная кадровая политика умеет поражать", посольства о такой ротации, по его словам, предупредили только в среду.В начале августа издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата — министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что оба политика отказались от этой должности. Сам Резников говорил, что готов подать в отставку. Источники "Украинской правды" в правительстве согласны, что Умеров — наиболее вероятный кандидат. По данным издания, на этой неделе президент Владимир Зеленский встречался с ним и обсуждал результаты работы фонда. Сам Умеров возможное назначение не комментировал.

https://ria.ru/20230810/zelenskiy-1889391362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, великобритания, алексей резников, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины