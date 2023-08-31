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Депутат Рады анонсировал отставку министра обороны Резникова - РИА Новости, 31.08.2023
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08:35 31.08.2023 (обновлено: 11:10 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893308456.html
Депутат Рады анонсировал отставку министра обороны Резникова
Депутат Рады анонсировал отставку министра обороны Резникова - РИА Новости, 31.08.2023
Депутат Рады анонсировал отставку министра обороны Резникова
Новым министром обороны Украины станет действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров, а действующий глава военного ведомства Алексей Резников отправится... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T08:35
2023-08-31T11:10
в мире
украина
великобритания
алексей резников
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Новым министром обороны Украины станет действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров, а действующий глава военного ведомства Алексей Резников отправится служить послом Киева в Великобритании, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале."По моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не доказаны. На место министра обороны будет подан наш экс-коллега по фракции, а сейчас глава Фонда госимущества Рустем Умеров", — говорится в публикации.Рокировка произойдет на следующей неделе, добавил депутат. При этом кто возглавит фонд, пока не известно. Железняк также заметил, что "современная кадровая политика умеет поражать", посольства о такой ротации, по его словам, предупредили только в среду.В начале августа издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата — министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что оба политика отказались от этой должности. Сам Резников говорил, что готов подать в отставку. Источники "Украинской правды" в правительстве согласны, что Умеров — наиболее вероятный кандидат. По данным издания, на этой неделе президент Владимир Зеленский встречался с ним и обсуждал результаты работы фонда. Сам Умеров возможное назначение не комментировал.
https://ria.ru/20230810/zelenskiy-1889391362.html
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в мире, украина, великобритания, алексей резников, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, Великобритания, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Депутат Рады анонсировал отставку министра обороны Резникова

Депутат Рады Железняк: министр обороны Резников покинет пост в начале сентября

© AP Photo / Daniel ColeАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Алексей Резников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Новым министром обороны Украины станет действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров, а действующий глава военного ведомства Алексей Резников отправится служить послом Киева в Великобритании, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
"По моей информации, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию. Слухи о том, что там что-то не так с агреманом, не доказаны. На место министра обороны будет подан наш экс-коллега по фракции, а сейчас глава Фонда госимущества Рустем Умеров", — говорится в публикации.
© AP Photo / Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Sergei Kholodilin
Рустем Умеров
Рокировка произойдет на следующей неделе, добавил депутат. При этом кто возглавит фонд, пока не известно. Железняк также заметил, что "современная кадровая политика умеет поражать", посольства о такой ротации, по его словам, предупредили только в среду.
В начале августа издание "Украинская правда" сообщало, что Владимир Зеленский ищет замену Резникову, на должность было как минимум два кандидата — министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что оба политика отказались от этой должности. Сам Резников говорил, что готов подать в отставку.
Источники "Украинской правды" в правительстве согласны, что Умеров — наиболее вероятный кандидат. По данным издания, на этой неделе президент Владимир Зеленский встречался с ним и обсуждал результаты работы фонда.
Сам Умеров возможное назначение не комментировал.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
СМИ: Зеленский ищет замену главе Минобороны Украины Резникову
10 августа, 22:19
 
В миреУкраинаВеликобританияАлексей РезниковВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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