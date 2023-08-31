https://ria.ru/20230831/ugrozy-1893498124.html

Медведев: России нужно внимательно относиться к биологическим угрозам

Медведев: России нужно внимательно относиться к биологическим угрозам - РИА Новости, 31.08.2023

Медведев: России нужно внимательно относиться к биологическим угрозам

России нужно внимательно относиться к угрозам биологического характера, обеспечить технологическую готовность к противодействию новым инфекциям, заявления... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T19:40

2023-08-31T19:40

2023-08-31T19:54

россия

дмитрий медведев

министерство обороны сша

сша

владимир путин

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. России нужно внимательно относиться к угрозам биологического характера, обеспечить технологическую готовность к противодействию новым инфекциям, заявления Пентагона о том, что их базы созданы в научных целях не совсем верны, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию. Во время совещания Медведев напомнил, что в 2021 году президент России Владимир Путин поручил разработать инновационный проект государственного значения, который предполагает создание научной платформы, позволяющей оперативно реагировать на возникновение новых инфекций. Эта работа крайне важна для государства, отметил Медведев, пояснив, что новые вирусы могут быть не только природного, но и искусственного происхождения. "Россия здесь внимательно следит, как и многие страны, за тем, что происходит. Включая наши обеспокоенности по поводу активности военно-биологического свойства США на постсоветском пространстве. Пентагон, как известно, создал вокруг нас десятки специализированных биолабораторий, центров и несмотря на заклинания, что все это носит сугубо научный характер и направлено на эпидемиологическое благополучие населения, мы понимаем, что это мягко говоря не совсем так", - сказал Медведев. "И очевидно, что и в ходе СВО были получены доказательства этой враждебной деятельности, поэтому нужно к такого рода внешним угрозам относиться максимально внимательно и обеспечить технологическую готовность нашей страны к противодействию распространению любых новых инфекций", - добавил Медведев. Он заметил, что правительство РФ подготовило свою редакцию данного инновационного проекта государственного значения. "Его нужно увязать в максимальной степени с перечнем поручений президента на эту тему, с концепцией по таким проектам, которые были предложены консультативной группой по научно-технологическому развитию", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20230817/pentagon-1890697816.html

https://ria.ru/20230816/biooruzhie-1890364099.html

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россия, дмитрий медведев, министерство обороны сша, сша, владимир путин