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Для ударов по России используется только украинское оружие, заявил Киев - РИА Новости, 31.08.2023
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17:57 31.08.2023 (обновлено: 18:09 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/udary-1893471896.html
Для ударов по России используется только украинское оружие, заявил Киев
Для ударов по России используется только украинское оружие, заявил Киев - РИА Новости, 31.08.2023
Для ударов по России используется только украинское оружие, заявил Киев
Украина использует только оружие собственного производства для ударов по объектам на территории России, заявил в четверг секретарь украинского Совета... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T17:57
2023-08-31T18:09
россия
алексей данилов
нато
welt
ил-76
совет национальной безопасности и обороны украины
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украина использует только оружие собственного производства для ударов по объектам на территории России, заявил в четверг секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов."Некоторые критики интерпретируют атаки беспилотников на Москву как признак того, что украинское руководство считает территорию России законной целью. Что касается ситуации в России, то надо иметь в виду, что мы используем собственное оружие. Оружие собственного производства", - заявил Данилов в интервью немецкому изданию Welt. Данилов напомнил, что Украина взяла на себя "четкие обязательства" перед партнерами, что не станет применять их оружие на территории России. "И мы эти обязательства выполняем. Запрет на применение нашего собственного оружия на территории России был бы несколько странным", - добавил он. В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников. Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230831/oruzhie-1893400737.html
https://ria.ru/20230831/istrebiteli-1893464421.html
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россия, алексей данилов, нато, welt, ил-76, совет национальной безопасности и обороны украины, сергей лавров, украина, киев, мария захарова
Россия, Алексей Данилов, НАТО, Welt, Ил-76, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Сергей Лавров, Украина, Киев, Мария Захарова
Для ударов по России используется только украинское оружие, заявил Киев

Данилов: Украина использует только собственное оружие для ударов по России

© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украина использует только оружие собственного производства для ударов по объектам на территории России, заявил в четверг секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
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"Некоторые критики интерпретируют атаки беспилотников на Москву как признак того, что украинское руководство считает территорию России законной целью. Что касается ситуации в России, то надо иметь в виду, что мы используем собственное оружие. Оружие собственного производства", - заявил Данилов в интервью немецкому изданию Welt.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Зеленский заявил об успешном применении украинского дальнобойного оружия
14:35
Данилов напомнил, что Украина взяла на себя "четкие обязательства" перед партнерами, что не станет применять их оружие на территории России. "И мы эти обязательства выполняем. Запрет на применение нашего собственного оружия на территории России был бы несколько странным", - добавил он.
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников.
Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
СМИ: Зеленский получит мощное оружие, о котором пожалеет
17:46
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
США не поощряли украинские удары по территории России, заявили в Белом доме
Вчера, 16:56
 
РоссияАлексей ДаниловНАТОWeltИл-76Совет национальной безопасности и обороны УкраиныСергей ЛавровУкраинаКиевМария Захарова
 
 
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