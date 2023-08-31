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Медики подозревают перелом руки у артистки, сорвавшейся с высоты в Барнауле - РИА Новости, 31.08.2023
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16:58 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/tsirk-1893440329.html
Медики подозревают перелом руки у артистки, сорвавшейся с высоты в Барнауле
Медики подозревают перелом руки у артистки, сорвавшейся с высоты в Барнауле - РИА Новости, 31.08.2023
Медики подозревают перелом руки у артистки, сорвавшейся с высоты в Барнауле
Медики подозревают перелом руки у артистки цирка, сорвавшейся с высоты в Барнауле, она находится в больнице в сознании, сообщил РИА Новости администратор цирка... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:58
2023-08-31T16:58
происшествия
барнаул
крокус
москва
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БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Медики подозревают перелом руки у артистки цирка, сорвавшейся с высоты в Барнауле, она находится в больнице в сознании, сообщил РИА Новости администратор цирка "Крокус" Аслан Бейсеков. "Девушку зовут Мария Сметанова, ей 23 года, она достаточно опытная, выпускница циркового училища в Москве, только в нашем цирке работает 2 года. Сейчас она находится в первой горбольнице Барнаула, в сознании. Ее обследуют. Подозрение на перелом левой руки", - рассказал администратор. Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту сообщений о падении гимнастки с высоты во время выступления в Барнауле. "Это был простой трюк, он делается без страховки. Мария запуталась ножкой и сорвалась", - уточнил Бейсеков.
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происшествия, барнаул, крокус, москва
Происшествия, Барнаул, Крокус, Москва
Медики подозревают перелом руки у артистки, сорвавшейся с высоты в Барнауле

Медики подозревают перелом руки у сорвавшейся с высоты артистки цирка в Барнауле

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобиль реанимации
Автомобиль реанимации - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Медики подозревают перелом руки у артистки цирка, сорвавшейся с высоты в Барнауле, она находится в больнице в сознании, сообщил РИА Новости администратор цирка "Крокус" Аслан Бейсеков.
«
"Девушку зовут Мария Сметанова, ей 23 года, она достаточно опытная, выпускница циркового училища в Москве, только в нашем цирке работает 2 года. Сейчас она находится в первой горбольнице Барнаула, в сознании. Ее обследуют. Подозрение на перелом левой руки", - рассказал администратор.
Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту сообщений о падении гимнастки с высоты во время выступления в Барнауле.
«
"Это был простой трюк, он делается без страховки. Мария запуталась ножкой и сорвалась", - уточнил Бейсеков.
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ПроисшествияБарнаулКрокусМосква
 
 
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