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Медики подозревают перелом руки у артистки, сорвавшейся с высоты в Барнауле
Медики подозревают перелом руки у артистки, сорвавшейся с высоты в Барнауле - РИА Новости, 31.08.2023
Медики подозревают перелом руки у артистки, сорвавшейся с высоты в Барнауле
Медики подозревают перелом руки у артистки цирка, сорвавшейся с высоты в Барнауле, она находится в больнице в сознании, сообщил РИА Новости администратор цирка... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T16:58
2023-08-31T16:58
2023-08-31T16:58
происшествия
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крокус
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БАРНАУЛ, 31 авг - РИА Новости. Медики подозревают перелом руки у артистки цирка, сорвавшейся с высоты в Барнауле, она находится в больнице в сознании, сообщил РИА Новости администратор цирка "Крокус" Аслан Бейсеков. "Девушку зовут Мария Сметанова, ей 23 года, она достаточно опытная, выпускница циркового училища в Москве, только в нашем цирке работает 2 года. Сейчас она находится в первой горбольнице Барнаула, в сознании. Ее обследуют. Подозрение на перелом левой руки", - рассказал администратор. Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту сообщений о падении гимнастки с высоты во время выступления в Барнауле. "Это был простой трюк, он делается без страховки. Мария запуталась ножкой и сорвалась", - уточнил Бейсеков.
https://ria.ru/20230814/podrostok-1890051211.html
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происшествия, барнаул, крокус, москва
Происшествия, Барнаул, Крокус, Москва
Медики подозревают перелом руки у артистки, сорвавшейся с высоты в Барнауле
Медики подозревают перелом руки у сорвавшейся с высоты артистки цирка в Барнауле