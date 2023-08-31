https://ria.ru/20230831/tseny-1893490695.html
Во Франции зафиксируют цены на пять тысяч наименований товаров
Во Франции зафиксируют цены на пять тысяч наименований товаров - РИА Новости, 31.08.2023
Во Франции зафиксируют цены на пять тысяч наименований товаров
Цены на 5 тысяч наименований товаров первой необходимости и продовольствия будут зафиксированы, чтобы помочь французам справиться с растущей инфляцией, сообщил... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T19:01
2023-08-31T19:01
2023-08-31T20:19
франция
брюно ле мэр
экономика
в мире
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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Цены на 5 тысяч наименований товаров первой необходимости и продовольствия будут зафиксированы, чтобы помочь французам справиться с растущей инфляцией, сообщил министр финансов стран Брюно Ле Мэр. "Мы удвоим количество продуктов, цены на которые не будут расти или снизятся. Всего это 5 тысяч наименований. Дистрибьюторы обязались это сделать, это будет проконтролировано Генеральной дирекцией потребления и борьбы с мошенничеством", - заявил министр в эфире телеканала France 2. Министр в среду и в четверг провел встречи с производителями и дистрибьюторами, от которых правительство пытается добиться сдерживания цен на фоне снижения покупательной способности населения. При этом Ле Мэр, которого обвиняют в неспособности справиться с продовольственной инфляцией в стране, раскритиковал ряд крупных производителей, включая Nestle и PepsiCo, которые, по его мнению, "не внесли достаточного вклада" в снижение цен на свои товары. Переговоры производителей и дистрибьютеров во Франции проходят с декабря по март. В этот период устанавливаются цены, по которым товары будут реализовываться в ближайший год. Ле Мэр распорядился в этом году начать их в сентябре, чтобы завершить к началу 2024 года. В прошлом марте по итогам переговоров производители добились повышения цен в супермаркетах на 9%, изначально же они запрашивали 15% надбавку. По данным предварительного отчета Национального института статистики Франции (Insee), опубликованного в четверг, годовая инфляция во Франции в августе составила 4,8%, вновь перейдя к росту. Рост цен на продовольственные товары составил 11,1%. Также продолжает увеличиваться стоимость топлива, а с 1 августа правительство подняло плату за электроэнергию в стране на 10%. Накануне глава крупнейшего французского ритейлера Carrefour Александр Бомпар предупредил о "цунами недопотребления", указав на то, что многие покупатели более не могут позволить себе самое необходимое. В конце июня министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил французов, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата. Тем не менее, по прогнозам центробанка Франции, после пика инфляции в первой половине года она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% по итогу будущего года.
https://ria.ru/20230812/frantsiya-1889721486.html
https://ria.ru/20230627/polsha-1880513836.html
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франция, брюно ле мэр, экономика, в мире
Франция, Брюно Ле Мэр, Экономика, В мире
Во Франции зафиксируют цены на пять тысяч наименований товаров
Во Франции зафиксируют цены на пять тысяч наименований товаров из-за инфляции
ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Цены на 5 тысяч наименований товаров первой необходимости и продовольствия будут зафиксированы, чтобы помочь французам справиться с растущей инфляцией, сообщил министр финансов стран Брюно Ле Мэр.
"Мы удвоим количество продуктов, цены на которые не будут расти или снизятся. Всего это 5 тысяч наименований. Дистрибьюторы обязались это сделать, это будет проконтролировано Генеральной дирекцией потребления и борьбы с мошенничеством", - заявил министр в эфире телеканала France 2.
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Министр в среду и в четверг провел встречи с производителями и дистрибьюторами, от которых правительство пытается добиться сдерживания цен на фоне снижения покупательной способности населения.
При этом Ле Мэр, которого обвиняют в неспособности справиться с продовольственной инфляцией в стране, раскритиковал ряд крупных производителей, включая Nestle
и PepsiCo, которые, по его мнению, "не внесли достаточного вклада" в снижение цен на свои товары.
Переговоры производителей и дистрибьютеров во Франции проходят с декабря по март. В этот период устанавливаются цены, по которым товары будут реализовываться в ближайший год. Ле Мэр распорядился в этом году начать их в сентябре, чтобы завершить к началу 2024 года.
В прошлом марте по итогам переговоров производители добились повышения цен в супермаркетах на 9%, изначально же они запрашивали 15% надбавку.
По данным предварительного отчета Национального института статистики Франции (Insee), опубликованного в четверг, годовая инфляция во Франции в августе составила 4,8%, вновь перейдя к росту.
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Рост цен на продовольственные товары составил 11,1%. Также продолжает увеличиваться стоимость топлива, а с 1 августа правительство подняло плату за электроэнергию в стране на 10%.
Накануне глава крупнейшего французского ритейлера Carrefour Александр Бомпар предупредил о "цунами недопотребления", указав на то, что многие покупатели более не могут позволить себе самое необходимое.
В конце июня министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил французов, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата. Тем не менее, по прогнозам центробанка Франции, после пика инфляции в первой половине года она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% по итогу будущего года.
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