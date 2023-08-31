https://ria.ru/20230831/tseny-1893360943.html
Путин постоянно обсуждает с правительством ситуацию с ценами, заявил Песков
Путин постоянно обсуждает с правительством ситуацию с ценами, заявил Песков - РИА Новости, 31.08.2023
Путин постоянно обсуждает с правительством ситуацию с ценами, заявил Песков
Тема цен постоянно находится в поле зрения президента, он постоянно обсуждает ее с кабмином, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:26
2023-08-31T12:26
2023-08-31T12:31
экономика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Тема цен постоянно находится в поле зрения президента, он постоянно обсуждает ее с кабмином, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть определенные инфляционные процессы, хотя инфляция, вы знаете, она чуть-чуть выше сейчас целевого уровня, но, тем не менее, все равно речь идет о достаточно низком уровне инфляции. Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно ее обсуждает с правительством", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230830/lekarstva-1893053568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий песков, россия
Экономика, Дмитрий Песков, Россия
Путин постоянно обсуждает с правительством ситуацию с ценами, заявил Песков
Песков: тема цен на продукты постоянно находится в поле зрения президента