Рейтинг@Mail.ru
Путин постоянно обсуждает с правительством ситуацию с ценами, заявил Песков - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 31.08.2023 (обновлено: 12:31 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/tseny-1893360943.html
Путин постоянно обсуждает с правительством ситуацию с ценами, заявил Песков
Путин постоянно обсуждает с правительством ситуацию с ценами, заявил Песков - РИА Новости, 31.08.2023
Путин постоянно обсуждает с правительством ситуацию с ценами, заявил Песков
Тема цен постоянно находится в поле зрения президента, он постоянно обсуждает ее с кабмином, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:26
2023-08-31T12:31
экономика
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861866770_0:14:3078:1745_1920x0_80_0_0_aa7c87db970a1c5c91d0119e9c44f598.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Тема цен постоянно находится в поле зрения президента, он постоянно обсуждает ее с кабмином, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть определенные инфляционные процессы, хотя инфляция, вы знаете, она чуть-чуть выше сейчас целевого уровня, но, тем не менее, все равно речь идет о достаточно низком уровне инфляции. Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно ее обсуждает с правительством", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230830/lekarstva-1893053568.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861866770_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_67e3857a0c2d9e4806e9b6b045dd705d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий песков, россия
Экономика, Дмитрий Песков, Россия
Путин постоянно обсуждает с правительством ситуацию с ценами, заявил Песков

Песков: тема цен на продукты постоянно находится в поле зрения президента

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина в гипермаркете
Женщина в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Женщина в гипермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Тема цен постоянно находится в поле зрения президента, он постоянно обсуждает ее с кабмином, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть определенные инфляционные процессы, хотя инфляция, вы знаете, она чуть-чуть выше сейчас целевого уровня, но, тем не менее, все равно речь идет о достаточно низком уровне инфляции. Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно ее обсуждает с правительством", - сказал Песков.
Вывеска аптеки - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Мурашко исключил риск роста цен на жизненно важные лекарства
Вчера, 06:29
 
ЭкономикаДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала