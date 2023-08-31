https://ria.ru/20230831/tseny-1893360943.html

Путин постоянно обсуждает с правительством ситуацию с ценами, заявил Песков

Путин постоянно обсуждает с правительством ситуацию с ценами, заявил Песков - РИА Новости, 31.08.2023

Путин постоянно обсуждает с правительством ситуацию с ценами, заявил Песков

Тема цен постоянно находится в поле зрения президента, он постоянно обсуждает ее с кабмином, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T12:26

2023-08-31T12:26

2023-08-31T12:31

экономика

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861866770_0:14:3078:1745_1920x0_80_0_0_aa7c87db970a1c5c91d0119e9c44f598.jpg

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Тема цен постоянно находится в поле зрения президента, он постоянно обсуждает ее с кабмином, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть определенные инфляционные процессы, хотя инфляция, вы знаете, она чуть-чуть выше сейчас целевого уровня, но, тем не менее, все равно речь идет о достаточно низком уровне инфляции. Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно ее обсуждает с правительством", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230830/lekarstva-1893053568.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, дмитрий песков, россия