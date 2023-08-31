https://ria.ru/20230831/trevoga-1893322399.html
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.08.2023
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T10:02
2023-08-31T10:02
2023-08-31T10:34
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днепропетровская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сперва тревогу объявили в городе Никополе и Никопольской территориальной общине Днепропетровской области - в 9.19 (совпадает с мск), в 9.43 тревога была объявлена во всем регионе. В подконтрольной украинским войскам части Запорожской области тревога прозвучала в 9.46. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230831/ukraina-1893317408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, запорожская область, вооруженные силы рф
В мире, Днепропетровская область, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Днепропетровской области