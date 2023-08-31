Рейтинг@Mail.ru
Восьмой транш на оружие для Украины все еще заблокирован, заявил Боррель - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/transh-1893490171.html
Восьмой транш на оружие для Украины все еще заблокирован, заявил Боррель
Восьмой транш на оружие для Украины все еще заблокирован, заявил Боррель - РИА Новости, 31.08.2023
Восьмой транш на оружие для Украины все еще заблокирован, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД стран союза констатировал, что очередной восьмой по счету транш... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T18:55
2023-08-31T18:55
в мире
украина
жозеп боррель
нато
евросоюз
сергей лавров
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД стран союза констатировал, что очередной восьмой по счету транш финансирования на оружие для Украины "все еще блокирован", ожидает его разблокирования "в ближайшие недели". "Я сожалею, что восьмой транш в рамках Европейского фонда мира все еще заблокирован. Я надеюсь, что мы сможем его разблокировать в ближайшие недели. Но это та проблема, которую предстоит решить", - сказал он. Восьмой транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира заблокирован с весны. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не согласится на выделение очередных 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока Киев не уберет крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны". Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) ранее сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. ЕС с начала конфликта на Украине в 2022 году выделил на финансирование поставок оружия Киеву из Европейского фонда мира семь траншей примерно по 500 миллионов евро каждый. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230830/peregovory-1893278203.html
https://ria.ru/20230822/transh-1891516738.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1363:1022_1920x0_80_0_0_befde05cc88d549e71825fa0db393f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, жозеп боррель, нато, евросоюз, сергей лавров, россия, киев, петер сийярто
В мире, Украина, Жозеп Боррель, НАТО, Евросоюз, Сергей Лавров, Россия, Киев, Петер Сийярто
Восьмой транш на оружие для Украины все еще заблокирован, заявил Боррель

Боррель: восьмой транш на оружие для Украины все еще заблокирован

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД стран союза констатировал, что очередной восьмой по счету транш финансирования на оружие для Украины "все еще блокирован", ожидает его разблокирования "в ближайшие недели".
«
"Я сожалею, что восьмой транш в рамках Европейского фонда мира все еще заблокирован. Я надеюсь, что мы сможем его разблокировать в ближайшие недели. Но это та проблема, которую предстоит решить", - сказал он.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Боррель не считает переговоры по Украине возможными в нынешних условиях
Вчера, 21:57
Восьмой транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира заблокирован с весны. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не согласится на выделение очередных 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока Киев не уберет крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны".
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) ранее сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных.
ЕС с начала конфликта на Украине в 2022 году выделил на финансирование поставок оружия Киеву из Европейского фонда мира семь траншей примерно по 500 миллионов евро каждый.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Минфин Украины назвал сумму седьмого транша МФП, полученного от ЕС
22 августа, 14:52
 
В миреУкраинаЖозеп БоррельНАТОЕвросоюзСергей ЛавровРоссияКиевПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала