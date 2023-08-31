https://ria.ru/20230831/transh-1893490171.html

Восьмой транш на оружие для Украины все еще заблокирован, заявил Боррель

Восьмой транш на оружие для Украины все еще заблокирован, заявил Боррель - РИА Новости, 31.08.2023

Восьмой транш на оружие для Украины все еще заблокирован, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД стран союза констатировал, что очередной восьмой по счету транш... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T18:55

2023-08-31T18:55

2023-08-31T18:55

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Испании глав МИД стран союза констатировал, что очередной восьмой по счету транш финансирования на оружие для Украины "все еще блокирован", ожидает его разблокирования "в ближайшие недели". "Я сожалею, что восьмой транш в рамках Европейского фонда мира все еще заблокирован. Я надеюсь, что мы сможем его разблокировать в ближайшие недели. Но это та проблема, которую предстоит решить", - сказал он. Восьмой транш военной помощи Украине из Европейского фонда мира заблокирован с весны. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не согласится на выделение очередных 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока Киев не уберет крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны". Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) ранее сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. ЕС с начала конфликта на Украине в 2022 году выделил на финансирование поставок оружия Киеву из Европейского фонда мира семь траншей примерно по 500 миллионов евро каждый. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230830/peregovory-1893278203.html

https://ria.ru/20230822/transh-1891516738.html

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в мире, украина, жозеп боррель, нато, евросоюз, сергей лавров, россия, киев, петер сийярто