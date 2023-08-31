Рейтинг@Mail.ru
Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в Джорджии - РИА Новости, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 31.08.2023 (обновлено: 18:22 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/tramp-1893474307.html
Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в Джорджии
Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в Джорджии - РИА Новости, 31.08.2023
Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в Джорджии
Экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в деле о попытке "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T18:02
2023-08-31T18:22
джорджия
дональд трамп
сша
атланта
арест трампа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20a50fa07c5a7423491f35cee80be4b2.jpg
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в деле о попытке "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, следует из судебного документа.Он также отказался от присутствия на заседании, которое суд в городе Атланте назначил на 6 сентября для формального зачтения обвинений с возможностью дать на них ответ. "Понимая свои права, я настоящим свободно и добровольно отказываюсь от права присутствовать на заседании для оглашения обвинения... в открытом суде", - говорится в документе.На 6 сентября было назначено оглашение обвинений не только Трампу, но и остальным 18 фигурантам дела. Им инкриминируется оказание давления на должностных лиц Джорджии, чтобы те обеспечили победу Трампа на выборах в штате.
https://ria.ru/20230831/tramp-1893370643.html
джорджия
сша
атланта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868337387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c28c68e5699f9b5fea036d114b721d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джорджия, дональд трамп, сша, атланта, арест трампа
Джорджия, Дональд Трамп, США, Атланта, Арест Трампа
Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в Джорджии

Трамп отказался признать вину во вмешательстве в президентские выборы в Джорджии

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в деле о попытке "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, следует из судебного документа.
Он также отказался от присутствия на заседании, которое суд в городе Атланте назначил на 6 сентября для формального зачтения обвинений с возможностью дать на них ответ. "Понимая свои права, я настоящим свободно и добровольно отказываюсь от права присутствовать на заседании для оглашения обвинения... в открытом суде", - говорится в документе.
На 6 сентября было назначено оглашение обвинений не только Трампу, но и остальным 18 фигурантам дела. Им инкриминируется оказание давления на должностных лиц Джорджии, чтобы те обеспечили победу Трампа на выборах в штате.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Трамп считает, что спас мир от "ядерного Холокоста"
13:08
 
ДжорджияДональд ТрампСШААтлантаАрест Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала