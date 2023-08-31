https://ria.ru/20230831/tramp-1893474307.html

Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в Джорджии

Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в Джорджии - РИА Новости, 31.08.2023

Трамп не признал вину во вмешательстве в выборы в Джорджии

Экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в деле о попытке "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T18:02

2023-08-31T18:02

2023-08-31T18:22

джорджия

дональд трамп

сша

атланта

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ВАШИНГТОН, 31 авг – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в деле о попытке "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, следует из судебного документа.Он также отказался от присутствия на заседании, которое суд в городе Атланте назначил на 6 сентября для формального зачтения обвинений с возможностью дать на них ответ. "Понимая свои права, я настоящим свободно и добровольно отказываюсь от права присутствовать на заседании для оглашения обвинения... в открытом суде", - говорится в документе.На 6 сентября было назначено оглашение обвинений не только Трампу, но и остальным 18 фигурантам дела. Им инкриминируется оказание давления на должностных лиц Джорджии, чтобы те обеспечили победу Трампа на выборах в штате.

https://ria.ru/20230831/tramp-1893370643.html

джорджия

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атланта

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джорджия, дональд трамп, сша, атланта, арест трампа