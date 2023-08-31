Трамп считает, что спас мир от "ядерного Холокоста"
NYT: Трамп считает, что спас мир от "ядерного Холокоста", разобравшись с КНДР
© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего президентского срока спас мир от "ядерного Холокоста", разобравшись с КНДР, сообщает газета New York Times со ссылкой на запись речи американского экс-лидера во время дачи показаний генпрокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс.
"Я думаю, что у вас случился бы ядерный Холокост, если бы я не разобрался с Северной Кореей. Я думаю, что у вас была бы ядерная война, если бы меня не избрали", - приводит издание слова бывшего президента США.
Трамп также заявил, что его президентство было "самой важной работой в мире, спасающей миллионы жизней".
Пять лет назад - 12 июня 2018 года - прошел первый в истории саммит США и КНДР, тогда встретились Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. По его итогам стороны подписали документ, согласно которому США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын заявил о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако декларация не содержала никаких конкретных шагов. В феврале 2019 года состоялся второй саммит США - КНДР в столице Вьетнама в расширенном формате. Это была вторая встреча тет-а-тет, на которой лидеры стран обсудили договоренности, достигнутые на переговорах в Сингапуре в июне 2018 года. Тем не менее, Трамп и лидер КНДР не достигли соглашения по итогам саммита в Ханое.