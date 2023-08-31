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Трамп считает, что спас мир от "ядерного Холокоста" - РИА Новости, 31.08.2023
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13:08 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/tramp-1893370643.html
Трамп считает, что спас мир от "ядерного Холокоста"
Трамп считает, что спас мир от "ядерного Холокоста" - РИА Новости, 31.08.2023
Трамп считает, что спас мир от "ядерного Холокоста"
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего президентского срока спас мир от "ядерного Холокоста", разобравшись с КНДР, сообщает газета New York РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T13:08
2023-08-31T13:08
в мире
сша
сингапур (город)
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ким чен ын
дональд трамп
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего президентского срока спас мир от "ядерного Холокоста", разобравшись с КНДР, сообщает газета New York Times со ссылкой на запись речи американского экс-лидера во время дачи показаний генпрокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс. "Я думаю, что у вас случился бы ядерный Холокост, если бы я не разобрался с Северной Кореей. Я думаю, что у вас была бы ядерная война, если бы меня не избрали", - приводит издание слова бывшего президента США. Трамп также заявил, что его президентство было "самой важной работой в мире, спасающей миллионы жизней". Пять лет назад - 12 июня 2018 года - прошел первый в истории саммит США и КНДР, тогда встретились Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. По его итогам стороны подписали документ, согласно которому США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын заявил о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако декларация не содержала никаких конкретных шагов. В феврале 2019 года состоялся второй саммит США - КНДР в столице Вьетнама в расширенном формате. Это была вторая встреча тет-а-тет, на которой лидеры стран обсудили договоренности, достигнутые на переговорах в Сингапуре в июне 2018 года. Тем не менее, Трамп и лидер КНДР не достигли соглашения по итогам саммита в Ханое.
https://ria.ru/20230831/tramp-1893301178.html
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сша
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в мире, сша, сингапур (город), нью-йорк (город), ким чен ын, дональд трамп
В мире, США, Сингапур (город), Нью-Йорк (город), Ким Чен Ын, Дональд Трамп
Трамп считает, что спас мир от "ядерного Холокоста"

NYT: Трамп считает, что спас мир от "ядерного Холокоста", разобравшись с КНДР

© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего президентского срока спас мир от "ядерного Холокоста", разобравшись с КНДР, сообщает газета New York Times со ссылкой на запись речи американского экс-лидера во время дачи показаний генпрокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс.
"Я думаю, что у вас случился бы ядерный Холокост, если бы я не разобрался с Северной Кореей. Я думаю, что у вас была бы ядерная война, если бы меня не избрали", - приводит издание слова бывшего президента США.
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Трамп также заявил, что его президентство было "самой важной работой в мире, спасающей миллионы жизней".
Пять лет назад - 12 июня 2018 года - прошел первый в истории саммит США и КНДР, тогда встретились Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. По его итогам стороны подписали документ, согласно которому США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын заявил о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако декларация не содержала никаких конкретных шагов. В феврале 2019 года состоялся второй саммит США - КНДР в столице Вьетнама в расширенном формате. Это была вторая встреча тет-а-тет, на которой лидеры стран обсудили договоренности, достигнутые на переговорах в Сингапуре в июне 2018 года. Тем не менее, Трамп и лидер КНДР не достигли соглашения по итогам саммита в Ханое.
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В миреСШАСингапур (город)Нью-Йорк (город)Ким Чен ЫнДональд Трамп
 
 
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