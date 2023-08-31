https://ria.ru/20230831/tramp-1893370643.html

Трамп считает, что спас мир от "ядерного Холокоста"

Трамп считает, что спас мир от "ядерного Холокоста" - РИА Новости, 31.08.2023

Трамп считает, что спас мир от "ядерного Холокоста"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего президентского срока спас мир от "ядерного Холокоста", разобравшись с КНДР, сообщает газета New York РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T13:08

2023-08-31T13:08

2023-08-31T13:08

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что во время своего президентского срока спас мир от "ядерного Холокоста", разобравшись с КНДР, сообщает газета New York Times со ссылкой на запись речи американского экс-лидера во время дачи показаний генпрокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс. "Я думаю, что у вас случился бы ядерный Холокост, если бы я не разобрался с Северной Кореей. Я думаю, что у вас была бы ядерная война, если бы меня не избрали", - приводит издание слова бывшего президента США. Трамп также заявил, что его президентство было "самой важной работой в мире, спасающей миллионы жизней". Пять лет назад - 12 июня 2018 года - прошел первый в истории саммит США и КНДР, тогда встретились Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре. По его итогам стороны подписали документ, согласно которому США обязались предоставить КНДР гарантии безопасности. В свою очередь, Ким Чен Ын заявил о приверженности полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако декларация не содержала никаких конкретных шагов. В феврале 2019 года состоялся второй саммит США - КНДР в столице Вьетнама в расширенном формате. Это была вторая встреча тет-а-тет, на которой лидеры стран обсудили договоренности, достигнутые на переговорах в Сингапуре в июне 2018 года. Тем не менее, Трамп и лидер КНДР не достигли соглашения по итогам саммита в Ханое.

https://ria.ru/20230831/tramp-1893301178.html

https://ria.ru/20230831/ssha-1893295659.html

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сингапур (город)

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Дарья Буймова

в мире, сша, сингапур (город), нью-йорк (город), ким чен ын, дональд трамп