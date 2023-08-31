https://ria.ru/20230831/tramp-1893363443.html
Трамп завышал стоимость активов, пишут СМИ
Трамп завышал стоимость активов, пишут СМИ - РИА Новости, 31.08.2023
Трамп завышал стоимость активов, пишут СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов, сообщает... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T12:39
2023-08-31T12:39
2023-08-31T12:43
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. "Мошенничество было настолько масштабным, что в течение десяти лет (с 2011 по 2021 год - ред.) Трамп ежегодно увеличивал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении издания со ссылкой на заявление. Как отмечается, Джеймс также обвинила Трампа в том, что такое мошенничество помогало ему получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго. При этом адвокаты бывшего президента заявляют, что кредиты были получены слишком давно, чтобы этот вопрос мог рассматриваться судом. В 2022 году Джеймс подала иск против бывшего президента США Дональд Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставление ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям участвовать или возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке, запретить подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Джеймс также просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке. Ранее Трампу также предъявили обвинения в попытке насильственным путем воспрепятстовать утверждению итогов президентских выборов 2020 года. Трамп, планирующий участвовать в выборах главы государства в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию. Американское законодательство не запрещает подсудимым баллотироваться в президенты.
https://ria.ru/20230831/tramp-1893301178.html
https://ria.ru/20230831/ssha-1893295659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, майами, дональд трамп, trump organization
В мире, Нью-Йорк (город), США, Майами, Дональд Трамп, Trump Organization
Трамп завышал стоимость активов, пишут СМИ
NYT: экс-президент Трамп завышал стоимость активов более чем в два раза
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп в течение десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов, сообщает газета New York Times
со ссылкой на заявление генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.
"Мошенничество было настолько масштабным, что в течение десяти лет (с 2011 по 2021 год - ред.) Трамп ежегодно увеличивал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении издания со ссылкой на заявление.
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Как отмечается, Джеймс также обвинила Трампа в том, что такое мошенничество помогало ему получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами
, отеля в Вашингтоне
и гостиницы в Чикаго
.
При этом адвокаты бывшего президента заявляют, что кредиты были получены слишком давно, чтобы этот вопрос мог рассматриваться судом.
В 2022 году Джеймс подала иск против бывшего президента США Дональд Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставление ложных сведений. Генпрокурор потребовала также, чтобы суд запретил Трампу и его детям участвовать или возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке, запретить подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате на протяжении пяти лет. Джеймс также просила суд запретить Трампу и связанной с ним компании Trump Organization
на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.
Ранее Трампу также предъявили обвинения в попытке насильственным путем воспрепятстовать утверждению итогов президентских выборов 2020 года.
Трамп, планирующий участвовать в выборах главы государства в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию.
Американское законодательство не запрещает подсудимым баллотироваться в президенты.
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