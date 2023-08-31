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В США намекнули на убийство Трампа - РИА Новости, 31.08.2023
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06:12 31.08.2023 (обновлено: 06:18 31.08.2023)
https://ria.ru/20230831/tramp-1893301178.html
В США намекнули на убийство Трампа
В США намекнули на убийство Трампа - РИА Новости, 31.08.2023
В США намекнули на убийство Трампа
Страх американского истеблишмента перед бывшим президентом США Дональдом Трампом и отсутствие иных методов борьбы с ним может привести к его убийству, такое... РИА Новости, 31.08.2023
2023-08-31T06:12
2023-08-31T06:18
в мире
сша
дональд трамп
такер карлсон
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Страх американского истеблишмента перед бывшим президентом США Дональдом Трампом и отсутствие иных методов борьбы с ним может привести к его убийству, такое мнение выразил Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле.Так известный журналист отреагировал на вопрос ведущего о том, позволят ли Трампу переизбраться на пост президента США.Карлсон напомнил, что американская элита начала борьбу с Трампом еще до его первого избрания, организовав протесты. По словам журналиста, чтобы инициировать импичмент, была запущена клевета, затем против Трампа сфабриковали улики касательно беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года. Карлсон отметил, ничего из указанного не помогло им избавиться от Трампа. Более того, его популярность постоянно росла, даже после предъявления ему уголовных обвинений.Карлсон подчеркнул, что все используемые против Трампа методы использовались по нарастающей, но не имели в конечном итоге результата."Если вы начинаете с критики, затем переходите к протесту, далее к импичменту, теперь вы используете обвинительные заключения, и ничего из этого не работает, то что дальше? Изобразите это на графике. Очевидно, что мы приближаемся к убийству. Никто об этом не скажет, но я не знаю, как можно не прийти к такому выводу", — заявил журналист.Ранее большое жюри в Джорджии предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в этом штате. Один из вменяемых бывшему президенту США пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях (так называемого RICO Act), что само по себе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в 250 тысяч долларов.
https://ria.ru/20230831/ssha-1893295659.html
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в мире, сша, дональд трамп, такер карлсон
В мире, США, Дональд Трамп, Такер Карлсон
В США намекнули на убийство Трампа

Журналист Такер Карлсон предупредил о возможном покушении на Трампа

© AP Photo / Mary AltafferСотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Сотрудники охраны у здания уголовного суда Манхэттена в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Страх американского истеблишмента перед бывшим президентом США Дональдом Трампом и отсутствие иных методов борьбы с ним может привести к его убийству, такое мнение выразил Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле.
Так известный журналист отреагировал на вопрос ведущего о том, позволят ли Трампу переизбраться на пост президента США.
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Карлсон напомнил, что американская элита начала борьбу с Трампом еще до его первого избрания, организовав протесты. По словам журналиста, чтобы инициировать импичмент, была запущена клевета, затем против Трампа сфабриковали улики касательно беспорядков в Вашингтоне 6 января 2021 года. Карлсон отметил, ничего из указанного не помогло им избавиться от Трампа. Более того, его популярность постоянно росла, даже после предъявления ему уголовных обвинений.
Карлсон подчеркнул, что все используемые против Трампа методы использовались по нарастающей, но не имели в конечном итоге результата.
«
"Если вы начинаете с критики, затем переходите к протесту, далее к импичменту, теперь вы используете обвинительные заключения, и ничего из этого не работает, то что дальше? Изобразите это на графике. Очевидно, что мы приближаемся к убийству. Никто об этом не скажет, но я не знаю, как можно не прийти к такому выводу", — заявил журналист.
Ранее большое жюри в Джорджии предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в этом штате. Один из вменяемых бывшему президенту США пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях (так называемого RICO Act), что само по себе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в 250 тысяч долларов.
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В миреСШАДональд ТрампТакер Карлсон
 
 
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